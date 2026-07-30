Veolia aumentou lucros em 10,4% no primeiro semestre

A Veolia alcançou um lucro líquido corrente atribuível ao Grupo de 837 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um aumento de +10,4%, o que permite elevar a sua meta de crescimento anual para pelo menos +8%, incluindo agora a Clean Earth, uma empresa dedicada ao tratamento de resíduos perigosos nos Estados Unidos, adquirida no início de junho de 2026.

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A Veolia alcançou um crescimento resiliente da receita de 1,5%, atingindo € 22.193 milhões, impulsionado por um crescimento significativo no setor de Água (+1,6%), em Água Municipal e Energia (+2,7%) e pela estabilidade no setor de Resíduos (+0,2%). O desempenho operacional também esteve em linha com a meta anual, alcançando um EBITDA de € 3.552 milhões, um aumento de 5,0% dentro da meta de 5% a 6%, e uma melhoria de 70 pontos base na margem. Essa melhoria foi impulsionada por ganhos de preços, produtividade e eficiência, com ganhos de eficiência de € 195 milhões no primeiro semestre do ano, em linha com a meta anual de mais de € 350 milhões, bem como pelo impacto das vendas e volumes.

A dívida financeira líquida permanece sob controle em € 24,548 bilhões, incluindo a aquisição da Clean Earth, com uma melhora significativa no fluxo de caixa livre líquido graças à gestão rigorosa dos investimentos industriais e das necessidades de capital de giro. A alavancagem se confirma em ou ligeiramente acima de 3 vezes no final do ano.

A empresa destacou a transformação contínua do perfil do Grupo rumo à internacionalização e à tecnologia, com a conclusão da aquisição da Clean Earth. A integração está em andamento e espera-se que as sinergias comecem a se materializar em 2027, estando o processo de desinvestimento pronto para o plano de mais de 2 bilhões a ser executado entre agora e meados de 2028, dos quais cerca de 500 milhões correspondem a acordos de transferência assinados em 2026.

Ele também destacou a inovação como fundamental para sustentar as ambições de crescimento e eficiência, explicando que a Veolia está acelerando seu crescimento nos setores de data centers e microeletrónica, com o objetivo de atingir € 1 bilhão em receita anual nesses dois mercados até 2030. Acrescentou que a empresa planeja aproveitar ao máximo o potencial das soluções digitais e baseadas em IA para apoiar seu plano de eficiência recorrente. Especificamente, o Grupo pretende dobrar a proporção de melhorias de eficiência derivadas da tecnologia digital e da IA ​​para atingir 50% de eficiência operacional até 2030, ante 23% em 2025.

Como resultado, a Veolia anunciou uma revisão para cima de suas metas para 2026. Isso pressupõe um sólido crescimento orgânico da receita, excluindo os preços da energia, crescimento orgânico do EBITDA entre 5% e 6%, crescimento do lucro líquido atribuível ao Grupo de pelo menos 8% a taxas de câmbio constantes, incluindo a Clean Earth, crescimento do lucro líquido atribuível ao Grupo por ação em linha com o lucro líquido atribuível ao Grupo (graças ao plano de recompra de ações concebido para compensar o impacto do plano de participação acionária dos funcionários), crescimento dos dividendos em linha com o lucro líquido atribuível ao Grupo por ação e uma relação dívida financeira líquida/EBITDA igual ou ligeiramente superior a 3x, incluindo a Clean Earth.

Estelle Brachlianoff, CEO do Grupo, afirmou que “os excelentes resultados registrados no primeiro semestre demonstram a capacidade da Veolia de alavancar seu posicionamento estratégico na convergência de desafios relacionados à segurança ecológica — particularmente a segurança hídrica — e à soberania no acesso aos recursos, em um ambiente marcado por fortes tensões económicas e geopolíticas. Ondas de calor excecionais, o aumento dos episódios de seca e as necessidades crescentes das indústrias de IA confirmam a relevância das soluções do Grupo e reforçam os motores estruturais de seu crescimento.”

Ele acrescentou que continuaram a melhorar o desempenho operacional durante o primeiro semestre do ano, “com uma melhoria adicional da margem de 70 pontos base e um aumento no lucro líquido corrente de mais de 10%(1). Esses resultados, em grande parte em linha com nossas metas anuais, apesar de um ambiente complexo, demonstram a robustez do nosso modelo e nossa gestão operacional rigorosa. Esse impulso se traduziu em um aumento notável no nosso EBITDA em todas as nossas áreas geográficas, com resultados particularmente fortes nos Estados Unidos, América Latina e Ásia. Esses resultados destacam a resiliência do nosso modelo, a qualidade da nossa execução operacional e a capacidade da Veolia de responder à crescente demanda por serviços essenciais.”

“A transformação do nosso portfólio de ativos continuou com a conclusão da aquisição estratégica da Clean Earth, que nos permite criar uma plataforma nacional nos Estados Unidos, onde geramos mais de US$ 6 bilhões em receita e já somos o segundo maior operador no tratamento de resíduos perigosos. Assim, iniciamos o segundo semestre do ano com confiança e revisamos para cima nossas projeções para o ano todo”, afirmou.