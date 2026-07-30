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Vítor Cunha ingressa na Fundação Champalimaud como secretário-geral executivo

O ex-CEO da Kreab Portugal (ex JLM&A) vai exercer uma função que estava prevista, mas não ocupada, no organograma da fundação.

O próximo desafio profissional de Vítor Cunha já é conhecido. O até maio CEO da Kreab Portugal (ex-grupo JLM&A) será, a partir de 1 de setembro, secretário-geral executivo da Fundação Champalimaud.

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Sinto uma enorme satisfação e orgulho por me juntar a uma das mais prestigiadas instituições mundiais em ciência, inovação e prestação de cuidados de saúde“, escreve no LinkedIn, dizendo também que há muito acompanha “de perto e com admiração” o trabalho da fundação.

Vítor Cunha, que em dezembro vendeu a sua participação acionista no grupo JLMA, manteve-se como CEO da Kreab Portugal até maio. “Ao fim de 22 anos, decidi mudar de vida. Vou deixar a comunicação empresarial”, garantia na altura ao +M.

“Tenho vontade de fazer coisas diferentes, quem sabe voltar ao jornalismo”, admitia o até então administrador do grupo do dono da JLM&A – que adotou a designação Kreab Portugal – e da M- Public Relations, frisando o agradecimento a João Líbano Monteiro, à JLM&A e também à Kreab, a nova dona das agências.

Foram 22 anos de atividade contínua, muitos deles na gestão. Estou legitimamente cansado”, admitia, acrescentando que para mudar de área, teria de ser em tempo útil”, colocando como hipótese voltar ao jornalismo.

A hipótese de continuar a fazer comunicação era a única totalmente rejeitada. “É objetivamente impossível levar clientes. Contratualmente impossível. Mas não vou continuar a fazer comunicação empresarial, pelo que o problema nem se coloca. Mudar de vida é mudar de vida, não é abrir uma empresa ao lado”, reforçava em conversa com o +M.

Vítor Cunha vai então assumir a função de secretário-geral executivo da Fundação Champalimaud, um cargo que estaria previsto no organograma da fundação liderada por Leonor Beleza, mas não ocupado. A fundação, cliente da Keab Portugal, tem no conselho de administração também João Silveira Botelho, António Horta Osório e Rui Costa.

Na secretaria-geral estão Teresa Cotta-Dias (Centro Clínico Champalimaud) e José Mário Leite (secretário-geral para a Investigação).

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