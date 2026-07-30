ZU da Sonae ‘trinca’ mais sete lojas PetOutlet do Norte ao Algarve

Dois anos após ficar com sete lojas da PetOutlet no Porto, Lisboa, Espinho, Aveiro e Almada, a ZU repete agora este movimento de expansão do negócio ao fechar a compra de outros tantos espaços comerciais desta concorrente, situados na Trofa, Valongo, Gaia (Avintes e Gulpilhares), Santa Maria da Feira, Ovar e Olhão.

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A marca do grupo Sonae especializada em produtos e cuidados para animais de estimação (pet care) passa assim a ter 82 lojas em Portugal – 24 delas com clínica veterinária integrada – e garante a manutenção dos 29 funcionários destas unidades, integrando-os no efetivo que já supera as 400 pessoas.

“Este passo insere-se numa estratégia de expansão acelerada no mercado português, com o objetivo de aproximar a ZU de cada vez mais clientes e dos seus animais de companhia. Estas sete lojas somam-se às dez aberturas orgânicas já concretizadas em 2026, refletindo uma estratégia mista de crescimento, orgânico e por aquisição, que a marca continuará a desenvolver nos próximos meses”, sustenta Tobias Azevedo.

O neto de Belmiro de Azevedo, que entrou para a equipa de gestão da finlandesa Musti em que o conglomerado da Maia decidiu concentrar os negócios de pet care, nota que a localização destas sete lojas “reforça a lógica estratégica da operação, estando todas inseridas em power centers e centros comerciais que integram supermercados e hipermercados da MC [dona do Continente], espaços de elevado fluxo onde os clientes já fazem as suas compras do dia-a-dia”.

A localização destas sete lojas reforça a lógica estratégica da operação, estando todas inseridas em power centers e centros comerciais que integram supermercados e hipermercados da MC [dona do Continente]. Tobias Azevedo Head of Iberia do grupo Musti

“Esta proximidade permite responder às necessidades dos donos de animais de companhia no mesmo destino de conveniência, ao mesmo tempo que reforça a cooperação entre as insígnias do grupo, partilhando localizações de referência, potenciando o tráfego cruzado de clientes e criando valor de forma conjunta. É um modelo que a ZU pretende continuar a explorar à medida que consolida o seu plano de expansão”, explica o Head of Iberia do grupo Musti.

Foi em dezembro que a nórdica Musti, pela qual o grupo liderado por Cláudia Azevedo há dois anos pagou 700 milhões de euros por uma participação a rondar os 80%, acordou com a MC (dona do Continente, entre outras) a aquisição da marca portuguesa de retalho de produtos e cuidados para animais de estimação, que continuou a ser liderada por Tobias Azevedo e explorada com a mesma insígnia.

Como o ECO avançou, nesta transação entre partes relacionadas que envolveu as então 65 lojas em Portugal e uma equipa que era na altura composta por 348 trabalhadores, o preço final de compra ascendeu a 13,5 milhões de euros.