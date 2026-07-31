5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta quinta-feira vai ficar marcada pela divulgação de resultados do primeiro semestre de 2026 do BPI e da Semapa, a divulgação de dados referentes ao salário mínimo na Zona Euro pelo Eurostat, a inflação em Portugal, a trajetória da execução orçamental por parte do Governo, e dados referentes às taxas de juro e os montantes de novos empréstimos e depósitos pelo Banco de Portugal.

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BPI e Semapa apresentam contas

Esta sexta-feira o banco BPI arranca com a apresentação de resultados do primeiro semestre. O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa deverá detalhar a evolução da margem financeira e da carteira de crédito num contexto de taxas de juro em terreno mais baixo do que em anos anteriores.

No setor empresarial, é também dia de conhecer os resultados do primeiro semestre da Semapa, a holding com participações na Navigator, que deverá refletir a evolução dos preços da pasta de papel e do papel.

Como está o salário mínimo na zona euro?

O Eurostat divulga esta sexta-feira dados sobre o salário mínimo nos Estados-membros referentes ao segundo semestre do ano. No princípio do ano, o salário mínimo português desceu no ranking europeu, ocupando o 12.º lugar.

O gabinete de estatísticas europeu divulga ainda a estimativa rápida da inflação da zona euro relativa a julho. Em junho, a taxa de inflação homóloga na Zona Euro abrandou para 2,8% pelo segundo mês consecutivo no abrandamento de preços na região.

Como está a inflação em Portugal?

No país, o Instituto Nacional de Estatística (INE) avança com a Estimativa Rápida do Índice de Preços no Consumidor referente a julho. A taxa de inflação homóloga em Portugal abrandou para 3,2% em junho devido à queda de quatro pontos percentuais no índice relativo aos produtos energéticos.

O INE divulga também a Estimativa Rápida da Atividade Turística relativa a junho, com os primeiros números sobre hóspedes e dormidas no arranque da época alta.

Execução orçamental do primeiro semestre em cima da mesa

É ainda dia de conhecer os números da execução orçamental relativa ao primeiro semestre de 2026, que permitirão avaliar se as contas públicas estão a cumprir a trajetória prevista no Orçamento do Estado. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) já tinha revelado que as Administrações Públicas registaram um défice de 1.548 milhões de euros em contabilidade pública nos primeiros quatro meses do ano e alertou que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, terá de conseguir um excedente orçamental de 573 milhões de euros, em contabilidade pública, entre maio e dezembro, para cumprir o objetivo traçado para as contas públicas deste ano.

Banco de Portugal atualiza juros de crédito e depósitos

Esta sexta-feira fica também marcada pela divulgação, por parte do Banco de Portugal, de dados referentes às taxas de juro e aos montantes de novos empréstimos e depósitos. Em junho, o stock de empréstimos para habitação aumentou 1.056 milhões de euros relativamente ao mês anterior.