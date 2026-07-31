Aeroporto do Porto com espera no controlo “superior aos parâmetros” durante a manhã

Os tempos de espera no controlo de fronteira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, “foram superiores aos parâmetros de referência” na manhã desta sexta-feira, revelou a PSP, que diz que a situação já foi normalizada.

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Em comunicado, a direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) explica que a espera se deveu “a constrangimentos do EES (‘entry/exit system’, sistema de entrada/saída) a nível europeu”.

“Neste momento, a situação já se encontra normalizada, tendo os tempos de espera voltado aos parâmetros de referência”, pode ler-se na nota divulgada ao início da tarde.

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à União Europeia e está a ser implementado na UE de forma faseada desde outubro de 2025, passando a funcionar a 100% desde abril deste ano.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos, causou ainda mais constrangimentos no aeroporto de Lisboa.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que entretanto voltou a funcionar.