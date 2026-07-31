Banca

Em atualização Banco no Brasil rende 70 milhões à Caixa Geral de Depósitos

Negócio já tinha sido autorizado em Portugal mas o valor era desconhecido e implica o reconhecimento de uma menos-valia de 11 milhões de euros.

A venda do banco da Caixa Geral de Depósitos no Brasil deverá ser feita por perto de 70 milhões de euros, mas contabilisticamente a operação vai representar uma menos-valia de 11 milhões, revelou esta tarde o banco público, em comunicado divulgado esta sexta-feira através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“O impacto contabilístico estimado incorpora a reclassificação para resultados do exercício de uma reserva cambial negativa acumulada de 80 milhões de euros. Assim, caso se venha a confirmar o preço global, a transação deverá levar ao reconhecimento de uma menos valia de 11 milhões de euros, pela diferença entre este valor e o preço global da transação”, esclarece a CGD. Na prática, com a transação fechada, o banco tem de refletir nas contas esses 80 milhões de reserva cambial negativa acumulada, mas também o encaixe financeiro com a venda, por 69,78 milhões de euros. A diferença entre os valores é essa menos-valia a reconhecer nas contas.

 

(em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Banco no Brasil rende 70 milhões à Caixa Geral de Depósitos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Câmara de Azambuja ‘trava’ estatuto PIN para ‘data center’

Lusa,

Município alega que "não existe um estudo de impacto ambiental"" enquanto a francesa Neoen assegura que já estão em curso estudos técnicos para avaliar a viabilidade e impacto do projeto.