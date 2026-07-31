Em atualização Banco no Brasil rende 70 milhões à Caixa Geral de Depósitos
Negócio já tinha sido autorizado em Portugal mas o valor era desconhecido e implica o reconhecimento de uma menos-valia de 11 milhões de euros.
A venda do banco da Caixa Geral de Depósitos no Brasil deverá ser feita por perto de 70 milhões de euros, mas contabilisticamente a operação vai representar uma menos-valia de 11 milhões, revelou esta tarde o banco público, em comunicado divulgado esta sexta-feira através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
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“O impacto contabilístico estimado incorpora a reclassificação para resultados do exercício de uma reserva cambial negativa acumulada de 80 milhões de euros. Assim, caso se venha a confirmar o preço global, a transação deverá levar ao reconhecimento de uma menos valia de 11 milhões de euros, pela diferença entre este valor e o preço global da transação”, esclarece a CGD. Na prática, com a transação fechada, o banco tem de refletir nas contas esses 80 milhões de reserva cambial negativa acumulada, mas também o encaixe financeiro com a venda, por 69,78 milhões de euros. A diferença entre os valores é essa menos-valia a reconhecer nas contas.
(em atualização)
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