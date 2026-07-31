Betano e FC Porto renovam parceria até 2029

A Betano, marca de apostas desportivas online e casino, será main sponsor do Futebol Clube do Porto (FC Porto) até à época 2028/2029, após as duas marcas terem renovado a parceria que as une desde 2021.

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A renovação do acordo garante a presença na frente das camisolas oficiais de jogo e de treino das equipas A e B de futebol do FC Porto. A parceria passa também a incluir a equipa feminina do FC Porto, que esta época se estreia na primeira divisão do futebol feminino, com a Betano a figurar na manga das camisolas.

“O FC Porto será forte quanto mais fortes forem, também, os seus parceiros. É desta relação dupla, que beneficia quer o nosso clube, quer os nossos parceiros que construímos, com confiança e compromisso, uma relação que agora renovamos. A Betano tem sido um parceiro fundamental em vários momentos, pelo que é com grande satisfação que renovamos a parceria até 2029. Muito mais do que a presença na frente da camisola, a Betano tem sido um parceiro determinante em projetos do nosso clube, e aqui destaco particularmente a Inzone [espaço sensorial inclusivo do estádio do Dragão], que muito nos orgulha”, sublinha José Pedro Pereira da Costa, administrador executivo/CFO do FC Porto, citado em comunicado.

“O FC Porto tem sido um parceiro excepcional ao longo dos últimos cinco anos, um período marcado pela conquista de oito títulos nacionais, um feito assinalável. É com grande satisfação que prolongamos esta parceria de sucesso até 2029. Esta renovação é o reflexo da relação de confiança que construímos em conjunto e do compromisso que partilhamos com a excelência, a inovação e a criação de experiências memoráveis para os adeptos”, afirma Julio Iglesias Hernando, chief commercial officer da Kaizen Gaming.

A renovação desta parceria ocorre num momento em que Marcelo Senna foi nomeado marketing manager para a Betano em Portugal, após a ascensão de José Almeida a country manager.