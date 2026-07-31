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Betano e FC Porto renovam parceria até 2029

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A marca de apostas desportivas e casino online é main sponsor do Futebol Clube do Porto desde 2021.

A Betano, marca de apostas desportivas online e casino, será main sponsor do Futebol Clube do Porto (FC Porto) até à época 2028/2029, após as duas marcas terem renovado a parceria que as une desde 2021.

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A renovação do acordo garante a presença na frente das camisolas oficiais de jogo e de treino das equipas A e B de futebol do FC Porto. A parceria passa também a incluir a equipa feminina do FC Porto, que esta época se estreia na primeira divisão do futebol feminino, com a Betano a figurar na manga das camisolas.

O FC Porto será forte quanto mais fortes forem, também, os seus parceiros. É desta relação dupla, que beneficia quer o nosso clube, quer os nossos parceiros que construímos, com confiança e compromisso, uma relação que agora renovamos. A Betano tem sido um parceiro fundamental em vários momentos, pelo que é com grande satisfação que renovamos a parceria até 2029. Muito mais do que a presença na frente da camisola, a Betano tem sido um parceiro determinante em projetos do nosso clube, e aqui destaco particularmente a Inzone [espaço sensorial inclusivo do estádio do Dragão], que muito nos orgulha”, sublinha José Pedro Pereira da Costa, administrador executivo/CFO do FC Porto, citado em comunicado.

O FC Porto tem sido um parceiro excepcional ao longo dos últimos cinco anos, um período marcado pela conquista de oito títulos nacionais, um feito assinalável. É com grande satisfação que prolongamos esta parceria de sucesso até 2029. Esta renovação é o reflexo da relação de confiança que construímos em conjunto e do compromisso que partilhamos com a excelência, a inovação e a criação de experiências memoráveis para os adeptos”, afirma Julio Iglesias Hernando, chief commercial officer da Kaizen Gaming.

A renovação desta parceria ocorre num momento em que Marcelo Senna foi nomeado marketing manager para a Betano em Portugal, após a ascensão de José Almeida a country manager.

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