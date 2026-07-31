Bruxelas dá luz verde à sétima reprogramação do PRR português

A Comissão Europeia já deu luz verde à reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português. Em apenas dez dias foi autorizado o sétimo ajustamento do plano que aumenta o número de centros de saúde que vão ficar concluídos apenas a 90% e admite que também projetos de alojamento estudantil passem a ter apenas uma “conclusão substancial”. A Recuperar Portugal revela ainda que foram “introduzidos ajustamentos marginais na dimensão de alguns investimentos”, ao nível da gestão hídrica no Algarve e infraestruturas críticas digitais em função da evolução da respetiva execução”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Portugal propôs alterar 46 medidas no total e a Comissão aceitou, sendo que em cinco a justificação para o pedido de alteração foi o facto de não serem, “em parte, exequíveis devido a dificuldades técnicas imprevistas ou à falta de procura”, onde se incluem a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos, o apoio à reforma da saúde mental, o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve e a infraestrutura digital crítica eficiente.

(Notícia em atualização)