Contactos pessoais de governantes, Presidente da República e líder das Secretas expostos online

Números de telemóvel, e-mails pessoais e outros dados relativos a centenas de milhares de portugueses estão disponíveis online, através de serviços de subscrição mensal vendidos por várias plataformas, demonstrou ao Expresso Andrea Mavilla, um especialista italiano em cibersegurança. Estes dados abrangem os de “membros do Governo, forças de segurança, serviços de informações, magistratura, organismos de cibersegurança e outras estruturas estratégicas”.

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Mavilla partilhou os contactos pessoais de uma dúzia de personalidades, que o semanário verificou serem corretos, como o do Presidente da República, os de dois ministros do atual Governo, o do secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), os de três banqueiros e os dos CEO de duas das maiores empresas do país.

O consultor italiano entrou em contacto com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) para alertar para o que considera ser uma vulnerabilidade muito séria que pode comprometer a segurança nacional em Portugal. O CNCS reencaminhou a denúncia para o SIRP e para a Polícia Judiciária (PJ), que já contactou Andrea Mavilla.