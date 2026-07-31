EDPR conclui venda de carteira eólica e solar na Polónia e Grécia

A EDP Renováveis assinou mais um acordo de rotação de ativos para um portefólio eólico e solar na Polónia, avaliado em 250 milhões de euros, segundo adiantou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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“A EDPR informa que assinou um acordo de compra e venda com a Public Power Corporation para a alienação da participação acionista de 100% num portefólio eólico e solar de 166 MWac na Polónia, por um Enterprise Value estimado de €0,25 mil milhões, sujeito aos habituais ajustes finais de preço na data de conclusão da transação”, refere o comunicado.

Segundo a mesma nota, o portefólio inclui três parques eólicos, com uma capacidade total de 131 MWac e idade média de 10 anos, atualmente em operação ao abrigo de um regime de certificados verdes e exposição ao mercado, bem como duas centrais solares, com uma capacidade total de 45 MWdc no primeiro ano de operação, “beneficiando de Contracts for Difference com duração de 15 anos e de Power Purchase Agreements com duração entre 3 a 5 anos e meio”, explica o comunicado.

Além da rotação deste portefólio na Polónia, a EDPR assinou ainda um “acordo de compra e venda com a Faria Renewables para a alienação da participação acionista de 100% de um portefólio eólico em operação e em construção de 58 MW na Grécia, avaliado em 12 milhões de euros, adianta noutro comunicado.

O portefólio é constituído por um projeto eólico em operação de 23 MW e outro em construção de 35 MW, que beneficiam de um Power Purchase Agreement (PPA) com duração de 10 anos.

A transação inclui ainda uma carteira de projetos com potencial para hibridização, sendo que a conclusão da transação deverá ocorrer ainda durante o ano de 2026.

A empresa de energias renováveis que anunciou esta semana que quase duplicou os lucros para 183 milhões até junho, reviu em alta a meta para o lucro operacional deste ano para até 2,3 mil milhões de euros, justificando a decisão com maior visibilidade sobre os ganhos com a rotação de ativos.