Exames. Ministro da Educação vai responder ao Parlamento na próxima segunda-feira

O ministro da Educação vai participar na segunda-feira na reunião da Comissão Permanente do Parlamento para debater os problemas com os exames nacionais do secundário, disse esta sexta-feira à Lusa fonte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Em resposta à Lusa, a fonte indicou que Fernando Alexandre “estará presente no debate agendado para as 15:00 de segunda-feira”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Anteriormente, o porta-voz da conferência de líderes parlamentares, o deputado Francisco Figueira, afirmou aos jornalistas, no parlamento, que caberia ao Governo decidir se se faria representar neste debate, uma vez que o Regimento da Assembleia da República “não permite” convocar um ministro para a Comissão Permanente.

A conferência de líderes decidiu esta sexta, em reunião extraordinária, convocar a Comissão Permanente do parlamento para se reunir na segunda-feira sobre “a situação dos exames nacionais” do Ensino Secundário. Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.

O ministro da Educação reconheceu os problemas, mas assegurou que nenhum aluno será prejudicado. A tutela adiou a divulgação dos resultados da 1.ª fase para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.

Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 e 24 de julho. Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 3 e 8 de setembro.