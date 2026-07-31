Fórum para a Competitividade mantém previsão de crescimento do PIB entre 1,7% a 1,9%

O Fórum para a Competitividade mantém a previsão de crescimento anual da economia portuguesa entre 1,7% e 1,9%, apesar do desempenho positivo e surpreendente no segundo trimestre, alertando para o aumento da incerteza relativo à segunda metade do ano.

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Na nota de conjuntura, divulgada esta sexta-feira, o Fórum para a Competitividade destaca os dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelam uma aceleração do crescimento do PIB para 0,8% na comparação em cadeia (0,1% no arranque do ano), “mais do que o esperado, devido ao contributo da procura externa líquida”, e de 2,5% em termos homólogos (2,4% no primeiro trimestre).

“A revisão em alta do primeiro trimestre e o valor melhor do que o esperado para o segundo trimestre ajudam o crescimento do conjunto do ano“, pode ler-se na análise.

Contudo, para o segundo trimestre melhor do que o esperado não é suficiente para os economistas reverem em alta a projeção anual, devido à conjuntura externa, que consideram “menos favorável”, com o prolongamento da guerra no Médio Oriente. “O problema agora não é só que a inflação volte a subir, mas que os impactos indiretos da subida do preço dos combustíveis e de outros bens se vão disseminando pelo resto da economia“, referem.

Para o Fórum, “se a perturbação durasse apenas três meses, seria razoável esperar uma absorção relativamente fácil do choque”. “Já subidas mais prolongadas deverão ter impactos mais adversos e mais duradouros, nomeadamente ao nível das taxas de juro, com implicações subsequentes no investimento e no consumo das famílias”, pode ler-se.

O Governo prevê um crescimento anual de 2%, a projeção mais otimista entre as principais instituições económicas.