Economia

Fórum para a Competitividade mantém previsão de crescimento do PIB entre 1,7% a 1,9%

1

Fórum destaca que segundo trimestre foi melhor do que o esperado, mas por outro lado a conjuntura externa pressiona negativamente as perspetivas do segundo semestre.

O Fórum para a Competitividade mantém a previsão de crescimento anual da economia portuguesa entre 1,7% e 1,9%, apesar do desempenho positivo e surpreendente no segundo trimestre, alertando para o aumento da incerteza relativo à segunda metade do ano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Na nota de conjuntura, divulgada esta sexta-feira, o Fórum para a Competitividade destaca os dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelam uma aceleração do crescimento do PIB para 0,8% na comparação em cadeia (0,1% no arranque do ano), “mais do que o esperado, devido ao contributo da procura externa líquida”, e de 2,5% em termos homólogos (2,4% no primeiro trimestre).

A revisão em alta do primeiro trimestre e o valor melhor do que o esperado para o segundo trimestre ajudam o crescimento do conjunto do ano“, pode ler-se na análise.

Contudo, para o segundo trimestre melhor do que o esperado não é suficiente para os economistas reverem em alta a projeção anual, devido à conjuntura externa, que consideram “menos favorável”, com o prolongamento da guerra no Médio Oriente. “O problema agora não é só que a inflação volte a subir, mas que os impactos indiretos da subida do preço dos combustíveis e de outros bens se vão disseminando pelo resto da economia“, referem.

Para o Fórum, “se a perturbação durasse apenas três meses, seria razoável esperar uma absorção relativamente fácil do choque”. “Já subidas mais prolongadas deverão ter impactos mais adversos e mais duradouros, nomeadamente ao nível das taxas de juro, com implicações subsequentes no investimento e no consumo das famílias”, pode ler-se.

O Governo prevê um crescimento anual de 2%, a projeção mais otimista entre as principais instituições económicas.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fórum para a Competitividade mantém previsão de crescimento do PIB entre 1,7% a 1,9%

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Justiça concluiu 65 dos 86 projetos do PRR, diz Governo

Filipa Ambrósio de Sousa,

Ministério da Justiça diz ter concluído 76% dos projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento global de 311,9 milhões de euros.