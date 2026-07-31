⛽ Gasolina alivia ligeiramente, mas gasóleo volta a subir na próxima semana

Os preços dos combustíveis em Portugal vão seguir direções distintas na próxima segunda-feira. O litro do diesel deverá subir dois cêntimos, enquanto o de gasolina terá um ligeiro alívio de um cêntimo, prevê o Automóvel Club de Portugal (ACP). Ainda assim, ambos os combustíveis vão manter-se acima da fasquia dos dois euros por litro.

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De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro do gasóleo custa esta sexta-feira, 31 de julho, 2,043 euros enquanto o preço médio da gasolina totaliza 2,025 euros. Tendo em conta o preço médio do litro de combustível registado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para esta sexta-feira, caso os preços evoluam como o previsto, o custo médio do diesel vai subir para 2,063 euros por litro, enquanto a gasolina vai descer para 2,015 euros por litro.

Estas previsões devem ser, contudo, lidas com cautela. Isto porque podem ainda variar consoante as oscilações que existam nos preços do crude e dos refinados ao longo desta sexta-feira. Além disso, está aqui patente um preço médio: diferentes postos praticam diferentes preços, dado que o mercado é liberalizado.

O preço do barril de Brent está a valorizar 0,43% para os 89,41 dólares, depois de uma semana de altos e baixos e a qual acumula, para já, uma quebra de 7,8% nas cotações. Apesar de não haver desenvolvimentos assinaláveis na guerra entre Estados Unidos e Irão, regista-se um maior fluxo através de rotas marítimas, o que emprestou algum alívio, relata a Reuters.

Em Portugal, está ainda ativa uma ‘almofada’, que garante que, quando os preços sobem, o Estado não arrecada uma receita adicional em IVA. Desde que estalou a guerra no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a aplicar ainda uma redução nos preços dos combustíveis, sempre que o aumento dos mesmos for superior a 10 cêntimos. Nas contas do ECO, o Estado devolveu em ISP quase tudo o que ganhou em IVA com subida dos combustíveis desde a guerra no Irão.

A ministra do Ambiente e Energia tem manifestado preocupação com as subidas dos preços dos combustíveis, pedindo análises ao regulador e à Entidade Nacional dos Serviços Energéticos, tendo colocado a hipótese de fixação de margens no caso de se verificarem distorções no mercado. Saiba aqui de que forma é que a fixação de margens pode concretizar-se e compreenda melhor o que faz mexer os preços dos combustíveis.