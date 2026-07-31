Consumo

Governo autoriza venda e consumo de cerveja na Supertaça de futebol

  • Lusa
  • 12:36

Jogo entre FC Porto e Torreense "ficará para a história do futebol português" com projeto-piloto de venda, distribuição e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico.

O Governo autorizou a venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico no jogo entre FC Porto e Torreeense, da Supertaça Cândido de Oliveira, no âmbito de um projeto-piloto, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

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“O jogo entre FC Porto e Torreense, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, que se realiza este sábado, pelas 20:15, no Estádio Cidade de Coimbra, ficará para a história do futebol português: o Governo, por despacho conjunto do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, autorizou a realização de um projeto-piloto de venda, distribuição e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico”, refere a FPF em comunicado.

O organismo liderado por Pedro Proença explica que este projeto-piloto, proposto pela FPF e validado pelo Governo, se enquadra num teste de preparação para o Mundial2030 que Portugal vai coorganizar juntamente com a Espanha e Marrocos, com o objetivo de perceber a viabilidade de ser permitida a venda, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios durante o evento.

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