Grupo Mello abandona projeto de 492 milhões para refinaria de lítio

O grupo José de Mello desistiu do projeto industrial para instalar uma refinaria de lítio em Estarreja, um investimento que deveria rondar os 492 milhões de euros e que já tinha assegurados 180 milhões de euros em apoios públicos no início deste ano. Salvador de Mello, CEO da empresa, anunciou ao Expresso que “não foi possível” assinar “contratos de longo prazo para permitir o investimento” na fábrica.

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“Infelizmente, as condições do mercado da indústria automóvel europeia e da cadeia das baterias e do lítio não estão a corresponder às nossas expectativas”, disse o gestor. “Nós quisemos participar num movimento muito importante para reindustrializar a Europa. O mercado é como é, e neste momento não responde positivamente a esses investimentos”, lamentou.

Segundo o Expresso, através da subsidiária Lifthium Energy, o projeto pressupunha a criação de 150 empregos diretos para produzir 28 mil toneladas por ano de hidróxido de lítio, suficientes para fornecer meio milhão de baterias, e era considerado projeto PIN (Potencial Interesse Nacional). “Não há mercado. Não há clientes que possibilitam ter contratos de longo prazo que permitam ter um project finance montado para o projeto”, explicou Salvador de Mello, em entrevista ao semanário.