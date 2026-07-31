Grupo sueco Assa Abloy compra fabricante de fechaduras de Águeda

O grupo sueco Assa Abloy comprou a empresa portuguesa Santos, uma fabricante de soluções de fecho mecânico que emprega cerca de 140 colaboradores. A aquisição, cujo valor não foi divulgado, é a terceira desta multinacional escandinava em Portugal, onde começou a investir no pós-pandemia com vista a uma estratégia de crescimento na Europa.

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A operação consolida este plano de expansão, que tem por base incorporação de empresas com produtos e soluções complementares ao seu negócio principal. Fundada há pouco mais de três décadas, a Assa Abloy tem no histórico mais de 400 aquisições, presença em mais de 70 países, cerca de 64 mil trabalhadores e um volume de negócios na ordem dos 14 mil milhões de euros.

A aguedense Santos, que passa a integrar a Assa Abloy, vai reforçar a presença industrial do grupo de Estocolmo em Portugal e potenciar sinergias com as restantes unidades produtivas já existentes na região. Fundada em 1948 por Artur Lucas Fernandes, a Manufacturas Santos S.A. tem sede em Águeda e uma gama de produtos que inclui fechaduras de segurança para portas, cilindros de alta precisão para fechaduras e aloquetes, o que lhe permitiu exportar para 35 mercados internacionais.

“Esta aquisição está alinhada com a nossa estratégia de reforço da posição em mercados europeus, através da integração de produtos e soluções complementares ao nosso negócio principal”, explicou o vice-presidente executivo e responsável da divisão da EMEIA – Europa, Médio Oriente, Índia e África da Assa Abloy, Neil Vann, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A auditora CFA fez a assessoria técnica a este processo de M&A, através de uma equipa multidisciplinar liderada pelo managing partner, João Paulo Marques, e pelo manager João Coimbra. “A integração da Santos no grupo Assa Abloy representa um marco importante para ambas as organizações e demonstra que as empresas portuguesas continuam a afirmar-se pela sua capacidade de inovação, especialização e criação de valor”, afirmou João Paulo Marques. O apoio jurídico esteve a cargo da sociedade de advogados Cuatrecasas, mais precisamente do sócio Francisco Santos Costa e do associado sénior Pedro Sousa Gonçalves.