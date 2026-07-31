Incêndios: Produtores de vinho e azeite em Mirandela com grandes prejuízos

Vários produtores de vinho e de azeite, no concelho de Mirandela, foram afetados pelo fogo que lavra há três dias neste município, apontando, esta sexta-feira, prejuízos elevados e produções condenadas este ano.

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Luís Palas foi um dos agricultores lesados. Praticamente toda a plantação de vinha, quase cinco hectares, que tem na localidade da Fradizela, ardeu neste incêndio, bem como cinco hectares de olival.

Apesar de ainda não ter contabilizado todos os prejuízos, garantiu à Lusa que são “grandes”. No que toca à vinha, o agricultor estima que terá de fazer a replantação de mais de metade. Quanto ao olival, acredita que possa regenerar, embora as parcelas maiores tenham ficado “muito danificadas” e, por isso, a produção não voltará a ser a mesma.

“Se os troncos das árvores tiverem muitas células mortas, vão fazer o lançamento [do fruto], mas não são tão produtivas”, lamentou, acrescentando que só em setembro ou outubro é que terá uma real noção dos prejuízos.

Luís Palas perdeu ainda uma parte do feno que tinha para alimentar as suas 14 ovelhas, que conseguiu salvar. Cerca de 50 fardos, que dariam para meio ano de alimento, foram queimados pelo fogo. Resta-lhe um lameiro, que dará para 15 dias a um mês de alimento.

Também afetados pelo fogo foram os produtores do vinho “Maria Gins”, na freguesia de Aguieiras. Sónia Casado revelou, à Lusa, que perderam cerca de um hectare de vinha, o que se traduz em “10 mil quilos de uva”. Mas teme que ainda possa vir a perder mais, uma vez que sete hectares estão em risco, devido a um reacendimento na localidade de Rebordelo, já no concelho de Vinhais.

A produtora teve ainda prejuízos no olival. Dos sete a oito hectares de produção, quatro arderam, prevendo que 70% da produção, do terreno ardido, esteja perdida este ano.

À Lusa, a empresária explicou que o fogo não chegou a entrar em nenhuma das suas propriedades, porque os terrenos estavam lavrados, mas devido a ter cercado toda esta área, o calor fez arder as árvores, deixando as folhas pretas e sem capacidade de realizar a fotossíntese.

“É desolador. (…) Fui com o meu pai visitar os terrenos e a dada altura perdi pontos de referência. Não conhecia o olival, porque está tudo ardido. (…) É horrível, tudo o que vemos à nossa volta é preto e branco”, lamentou.

Este ano, considera que está feito, mas admite ter esperança que no próximo ano algumas árvores possam recuperar, principalmente as mais antigas, que diz serem mais resistentes.

Na aldeia de Vale Salgueiro a vinha e todas as plantações autóctones envolventes de Telmo Moreira também não escaparam. “Muitos prejuízos”, de “milhares de euros”, contou, à Lusa, salientando que este ano a produção está “condenada”.

O advogado e agricultor perdeu árvores autóctones, como zimbro, que faziam parte de um sistema de biodiversidade que conferiam maturação às uvas e aroma ao vinho. Também muitos sobreiros arderam, perdendo a cortiça que deles retirava.

“Estou triste. Estou desgostoso. Se eu lá estivesse não ardia nada. Se me deixassem comandar não tinha ardido”, disse, contando que os seus funcionários foram impedidos de entrar na propriedade, devido ao fogo que se aproximava.

Para já o município de Mirandela ainda não contabilizou os prejuízos, até porque o incêndio ainda lavra ainda. Mas, num comunicado enviado à Lusa, revelou que, até quinta-feira à tarde, o fogo consumiu 14 km2 da aldeia da freguesia de Aguieiras, 11km2 da Bouça, 15km2 de Vale de Telhas, 14km2 da Fradizela e 23km2 de São Pedro Velho.

O incêndio começou na terça-feira no concelho de Valpaços e alastrou-se ao concelho de Mirandela, mas também de Vinhais e Macedo de Cavaleiros. Foram confinadas várias aldeias, revelaram, à Lusa, autarcas.

Há quatro dias que as chamas consomem mancha florestal, terrenos agrícolas e algumas casas, de habitação e devolutas.

Neste momento, há ainda uma frente ativa no concelho de Mirandela e diversos focos de incêndio pelos vários concelhos. Às 19h55 desta sexta-feira, estavam no terreno mais de 900 operacionais, 315 meios terrestres e nove meios aéreos. Já foram assistidas 16 pessoas, segundo a proteção civil.