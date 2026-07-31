Inflação da Zona Euro acelera para 2,9% em julho à boleia da energia

A inflação homóloga da Zona Euro acelerou para 2,9% em julho, mais 0,1 pontos percentuais da taxa registada no mês anterior e mais 0,9 pontos face ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat. Uma evolução que inverte a descida verificada em junho, verificada após três meses de subida, devido aos preços dos combustíveis.

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Quanto aos principais componentes, prevê-se que a energia apresente a maior taxa anual em julho (10% contra 8,5% em junho), seguida por serviços (3,3%, que compara com os 3,2% em junho), alimentos, álcool e tabaco (1,2%, ante 1,5% em junho) e bens industriais não energéticos (0,9% contra 0,7% em junho).

Quando descontada a energia do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), a taxa de inflação situou-se em 2,2% em julho, a mesma taxa verificada em junho.

A taxa de inflação verificada volta a afastar-se ainda mais da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que na semana passada decidiu manter as taxas de juro diretoras inalteradas, confirmando aquilo que já era amplamente esperado nos mercados financeiros. Desta forma, a taxa de facilidade permanente de depósito permanece nos 2,25%, a taxa das operações principais de refinanciamento situa-se em 2,40% e a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez fica nos 2,65%.

Entre os países da Zona Euro, a Lituânia registou a maior taxa de inflação (5,6%), num valor que é quase o dobro da média, seguida Bulgária (4,1%) e pelo Chipre (4%), enquanto as menores taxas de inflação verificaram-se na Estónia (2%), em Malta (2,1%) e em França (2,4%).

A taxa de 3,1% verificada em Portugal situa-se a meio da tabela, o mesmo valor da Irlanda, situando-se acima da média da Zona Euro e da registada no mesmo mês de 2025, embora mantendo-se estável face a junho e maio.

(Notícia atualizada às 10h58)