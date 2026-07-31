Inflação em Portugal abranda para 3% em julho após alívio nos combustíveis e alimentos

A inflação homóloga em Portugal, medida pela variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), abrandou em julho para 3%, menos 0,2 pontos percentuais do que a registada no mês anterior. A estimativa rápida foi divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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A variação do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para 8,7%, recuando quatro décimas face a junho, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá tido uma variação de 3,7%, contra 5,1% no mês anterior.

Contudo, o INE estima que o indicador de inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 2,6%, uma décima acima da taxa observada no mês anterior.

Evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC):

Na comparação em cadeia, o IPC terá tido uma variação de -0,5% este mês. A variação em cadeia de junho, que comparou o nível médio de preços nesse mês com o de maio, fora de 0,1%.

O INE estima ainda uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6%, valor idêntico ao de junho.

Já a variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português — indicador que permite comparações entre os Estados-membros da União Europeia — terá sido de 3,1%, igual à observada no mês precedente.

O instituto publicará os dados definitivos no dia 12 de agosto.

(Notícia atualizada pela última vez às 9h52)