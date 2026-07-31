Kristin. Apoios com impacto orçamental de 451,3 milhões no primeiro semestre
Isenção de pagamento de contribuições à segurança social com impacto orçamental de cerca de 179 milhões de euros. Total da despesa com outros apoios ascende a 272,2 milhões.
As medidas anunciadas pelo Governo para apoio ao impacto do ‘comboio’ de tempestades, que fustigou o país no arranque do ano, tiveram um impacto orçamental de 451,3 milhões de euros no primeiro semestre, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela Entidade Orçamental (EO).
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Segundo a execução orçamental do mês de julho, do valor acumulado, destaca-se a isenção de pagamento de contribuições à Segurança Social, que implicou uma quebra de receita potencial de 178,9 milhões de euros.
No que se refere à medidas do lado da despesa, o impacto ascendeu a 272,2 milhões de euros. Entre as medidas com maior impacto contam-se os apoios à reparação e reconstrução de infraestruturas e equipamentos municipais e intermunicipais no valor de 75,2 milhões de euros, à recuperação de habitação própria e permanente no montante de 69,5 milhões, bem como à recuperação de património natural, cultural e desportivo, cifrando-se em 61,7 milhões de euros.
Já o incentivo financeiro extraordinário à manutenção de postos de trabalho totalizou 49,9 milhões de euros.
O país foi afetado no início do ano por uma vaga de tempestades que provocaram destruição em empresas, habitações e equipamentos públicos. Nessa sequência, o Governo anunciou medidas de apoio às zonas mais afetadas.
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