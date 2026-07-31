Lei do pacto migratório chega a Belém no dia em que Ceuta explode. Seguro decide em agosto

No dia em que cerca de 49 mil pessoas entraram no enclave espanhol de Ceuta a partir de Marrocos em apenas 24 horas, o Presidente da República recebeu do Parlamento a lei que transpõe o pacto europeu de migração e asilo, apurou o ECO junto de duas fontes que acompanham o dossiê. O diploma foi aprovado a 17 de julho, em votação final global, com os votos a favor de PSD, CDS e Iniciativa Liberal, a abstenção do Chega e a oposição de PS, JPP, Livre, PCP, BE e PAN.

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O decreto deu entrada no Palácio de Belém na quinta-feira. A partir da receção, António José Seguro dispõe de oito dias para requerer a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional e de 20 dias para promulgar ou vetar — prazo que fica suspenso se optar por enviar o diploma ao Palácio Ratton, retomando-se depois de conhecida a decisão dos juízes.

Qualquer que seja o caminho, a decisão cairá em agosto, quase um ano depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado cinco normas da lei de estrangeiros que Marcelo Rebelo de Sousa enviara para fiscalização preventiva e vetou de imediato após o acórdão, a 8 de agosto de 2025.

Na proposta de lei, o Governo recordou que a União Europeia aprovou um novo quadro normativo para a gestão dos fluxos migratórios nas fronteiras externas, assente — na formulação do próprio executivo — numa abordagem integrada que visa reforçar, “de forma equilibrada“, a eficácia dos controlos fronteiriços e a proteção dos direitos fundamentais, com instrumentos que introduzem um modelo sequencial: triagem inicial, apreciação célere dos pedidos de proteção internacional apresentados na fronteira e, quando aplicável, procedimento de regresso.

Na prática, os cidadãos de fora da UE que cheguem irregularmente ou peçam proteção nas fronteiras ficam sujeitos a uma triagem inicial, a concluir em até sete dias, conforme prevê o Regulamento Triagem da UE. Em caso de indeferimento do pedido de proteção apreciado na fronteira, segue-se um procedimento de regresso.

O Governo consagrou expressamente o enquadramento jurídico da triagem, prevê regimes para pessoas em situação de especial vulnerabilidade, incluindo menores, ajustou as regras de detenção e respetivas alternativas e adaptou o regime de recursos e dos seus efeitos.

O texto que acabou por ser aprovado veio substituir a chamada ‘lei do retorno’ proposta pelo Governo, discutida em plenário a 15 de maio, que desceu à especialidade sem ser votada e acabou retirada. Foi na comissão parlamentar que o PSD apresentou uma proposta de substituição integral, reenquadrando o conteúdo como transposição europeia.

É neste ponto que se joga o destino do diploma que chegou agora a Belém. Os partidos que aprovaram o diploma consideram que as alterações são necessárias face ao aumento da imigração, enquanto a esquerda denuncia que as alterações foram além do pacto europeu, permitindo a detenção de menores, encurtando prazos de recurso abaixo do previsto pela UE e limitando o acesso à justiça. É neste contexto político que se vai jogar o destino desta lei.

O que diz a lei?