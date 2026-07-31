Efeitos extraordinários travam lucro do BPI para 239 milhões. Margem financeira encolhe 2%

O BPI fechou o primeiro semestre de 2026 com um lucro líquido de 239 milhões de euros, uma queda de 13% face ao mesmo período do ano passado, equivalente a menos 35 milhões de euros no resultado do banco.

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A instituição liderada por João Pedro Oliveira e Costa explica esta descida sobretudo por dois efeitos que não se vão repetir: em 2025 tinha beneficiado de um ganho pontual de 18 milhões de euros com a devolução de contribuições pagas ao Adicional de Solidariedade sobre o Setor Bancário, enquanto este ano foi penalizado em 35 milhões pela forma como passou a contabilizar a sua participação no banco moçambicano BCI.

Olhando apenas para a atividade em Portugal, sem contar com os contributos das participações africanas, o BPI gerou 221 milhões de euros de lucro. Menos 8% do que há um ano e uma quebra que se reduz a apenas 1% se se excluir o efeito do Adicional de Solidariedade.

Ainda assim, o negócio doméstico continua a ser rentável, com a rentabilidade dos capitais próprios tangíveis (o indicador que mede quanto o banco consegue gerar de lucro a partir do capital que os acionistas lhe confiam) a fixar-se em 14,8% nos últimos 12 meses em Portugal. Abaixo dos 16,6% registados no período homólogo, mas ainda assim um valor que a generalidade da banca europeia gostaria de exibir.

Já a margem financeira (diferença entre o que o BPI cobra de juros nos empréstimos e o que paga aos depositantes, e que continua a ser o motor tradicional dos lucros de qualquer banco) recuou 2% para 432 milhões de euros.

O banco justifica esta ligeira contração com uma estabilização das taxas de juro ao longo dos últimos trimestres, notando que o chamado repricing da carteira de crédito, ou seja, a atualização gradual das taxas dos empréstimos já contratados para níveis mais elevados, ainda está a ter um impacto reduzido nas contas.

O semestre foi marcado por um crescimento de 8% da carteira total de crédito para 35,1 mil milhões de euros e por um aumento de 8% dos recursos totais.

Em contrapartida, as comissões cobradas aos clientes subiram 8%, acompanhando o crescimento do negócio, e ajudaram a compensar parte da travagem na margem financeira.

O semestre foi, de resto, marcado por um crescimento robusto da atividade comercial do banco, que é espelhado por um aumento de 8% da carteira total de crédito para 35,1 mil milhões de euros, impulsionada pelo crédito à habitação, que cresceu 11% para 18 mil milhões, e pelo financiamento às pequenas e médias empresas, que disparou 12% para 7,2 mil milhões.

Os recursos totais confiados pelos clientes ao banco também subiram 8%, para 45,3 mil milhões de euros, com destaque para os fundos de investimento e seguros de capitalização, que cresceram 22%.

Este avanço do negócio fez subir os custos de estrutura recorrentes em 5%, refletindo também o reforço do quadro de pessoal para 4.630 colaboradores, mais 276 do que há um ano, elevando o rácio de eficiência em Portugal para 43%.

Do lado da solidez financeira, o BPI mantém uma almofada de capital confortável, com um rácio CET1 de 13,9% e um rácio de capital total de 17,2%, folgas que superam as exigências mínimas do Banco Central Europeu.

A qualidade da carteira de crédito continua também em níveis historicamente baixos de incumprimento, com um rácio de crédito não produtivo de apenas 1,3% e uma cobertura por imparidades e colaterais de 134%, sinais de que o crescimento acelerado do negócio não está a ser feito à custa de mais risco.