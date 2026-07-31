Luís Montenegro lidera exposição televisiva pelo quinto mês consecutivo

Em mês de início do Mundial, o então selecionador nacional, Roberto Martinez, subiu para a quarta posição.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manteve a primeira posição no ranking de exposição mediática pelo quinto mês consecutivo. Durante o mês de junho, protagonizou 145 notícias de 7 horas e 3 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor, do Grupo Marktest.

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O presidente do Chega, André Ventura, manteve-se na terceira posição, ao obter exposição mediática em 106 notícias de 4 horas e 51 minutos de duração. O Presidente da República, António José Seguro, sobe da décima posição para a terceira, protagonizando 88 notícias que perfazem um total de 3 horas e 36 minutos de duração.

Em mês de início do Mundial, o então selecionador nacional, Roberto Martinez, subiu para a quarta posição, protagonizando 61 notícias de 3 horas e 20 minutos de duração. Já Luís Neves, ministro da Administração Interna, desceu um lugar para a quinta posição, intervindo em 73 notícias de 3 horas e 14 minutos de duração

José Luís Carneiro — secretário-geral do PS –, Hugo Soares — secretário-geral do PSD–, Maria do Rosário Palma Ramalho — ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social –, Paulo Rangel — ministro dos Negócios Estrangeiros — e Paulo Raimundo — Secretário Geral do PCP — encerraram a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, durante o mês de junho, os três principais canais da televisão em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI — emitiram de 222 horas de informação regular, uma descida mensal de 5,7%, mas o mesmo valor de junho do ano anterior,

No sexto mês de 2026 foram para o ar 6.232 peças, menos 7.4% do que no mês anterior e o mesmo de junho de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 8 segundos, mais dois segundos do que em maio.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.456 matérias — menos 177 que em maio, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com mais de 87 horas de duração — cerca de menos duas que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2–, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite –e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.