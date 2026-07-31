Mais de 4.400 pessoas utilizaram as novas travessias fluviais no rio Douro numa semana

Mais de 4.400 pessoas utilizaram as novas travessias fluviais do rio Douro entre Porto e Gaia na primeira semana do serviço, sobretudo no trajeto Afurada – Cais do Ouro, divulgou esta sexta-feira à Lusa a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

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De acordo com números da TMP, desde a retoma do serviço a 22 de julho ao final da tarde, o número total de passageiros transportados foi de 4.406, dos quais 3.078 no trajeto entre a Afurada (Vila Nova de Gaia) e o Cais do Ouro (Porto), e 1.328 da Ribeira do Porto ao Cais de Gaia.

Dos passageiros, 3.330 utilizaram títulos Andante (passes e títulos ocasionais) e 1.076 compraram bilhetes de bordo.

A travessia fluvial entre o Porto e Gaia começou a sua operação completa no dia seguinte à inauguração, sendo para já, uma parceria com a empresa Douro Azul, com o objetivo de lançamento de um concurso público daqui a seis meses, podendo ser alargada a outras geografias.

Os horários para as travessias Cais do Ouro – Afurada e Ribeira – Cais de Gaia são, de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 20h00, na sexta-feira das 7h30 às 22h00, no sábado das 9h30 às 22h00 e no domingo das 9h30 às 20h00.

As travessias estão integradas no sistema Andante, mas podem ser adquiridos bilhetes a bordo, com custo de três euros para viagem simples ou cinco euros para ida e volta (válido apenas no mesmo dia).

Os barcos ao serviço têm capacidade para transportar 15 passageiros e, de acordo com o presidente da TMP, Nuno Neves de Sousa, “é possível transportar até três bicicletas, dependendo da dimensão das mesmas”.

Nuno Neves de Sousa disse ainda na inauguração, a 22 de julho, que após os seis meses de contrato “o serviço irá continuar” e, em setembro, “o barco será adaptado, o projeto já está realizado, para poder suprir qualquer tipo de intempérie, qualquer tipo de chuva que possa vir a surgir”.

Questionado sobre qual a diferença desta travessia para a lançada no ano passado, que durou quatro meses, o presidente da TMP salientou que “durante o período de verão, a frequência das embarcações era de cerca de uma hora”, e neste novo serviço haverá “frequências de 30 minutos” em “dois pontos de ligação”. Já no contrato do ano passado havia “um custo por travessia de 40 euros” para o operador, ao passo que “o custo médio das travessias deste ano é de 22 euros”. Revelou ainda que o contrato com a Douro Azul é de 385 mil euros mais IVA.

Na mesma ocasião, tanto o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova Gaia como o do Porto disseram que a travessia poderá ser alargada a outras geografias, apontando Pedro Duarte que o projeto “não tem data de término”.

“A ideia é continuarmos e a nossa ambição há de ser alargar eventualmente no futuro a outro tipo de pontos nas margens”, disse o autarca portuense aos jornalistas.

Na cerimónia, o homólogo gaiense lançou o desafio de “alargar este transporte fluvial, vendo os resultados destas travessias, para outros propósitos“, falando em “ir a Campanhã [Porto] ou ir a Arnelas [Olival, Gaia]”, ou mesmo até Gondomar, “por que não?”.

Segundo dados oficiais da TMP facultados à Lusa em outubro, que contabilizam o período desde 1 de julho a 26 de outubro de 2025 de uma travessia anterior entre Afurada e Cais do Ouro, no total foram transportados 25.873 passageiros, estando em causa uma média de 212 passageiros por dia.