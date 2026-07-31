Martifer põe fim a litígio judicial no Reino Unido com acordo de 9 milhões de libras

A Martifer anunciou esta sexta-feira que a sua participada Martifer UK alcançou um acordo judicial de nove milhões de libras (cerca de 10,4 milhões de euros) “sem admissão de responsabilidades”. Este entendimento permite resolver “o já único e último passivo contingente divulgado pelo Grupo”, no âmbito de um litígio relacionado com a construção do Scottish Event Campus, em Glasgow.

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“A contribuição da Martifer UK Limited para acordo judicial é de 9.000.000 de libras sem admissão de responsabilidades”, ressalva a Martifer em comunicado ao mercado, publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O grupo explica que esta ação comercial decorria no Court of Session, tribunal judicial escocês, em Edimburgo. Eram igualmente partes nesta ação Bovis Construction Europe Limited (Bovis) e Scottish Event Campus Limited (SEC).

A participação da Martifer nesta obra data de 8 de junho de 2011, quando a Bovis adjudicou à Martifer UK Limited a subempreitada da estrutura metálica e da cobertura da Scottish Event Campus, em Glasgow. O contrato já contemplava parte dos trabalhos que lhe foram adjudicados pela SEC em 21 de dezembro de 2010.