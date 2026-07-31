Internacional

Milei propõe reformas que permitem ‘shutdown’ do Governo em caso de défice prolongado

  • Lusa
  • 7:40

Presidente da Argentina anunciou um pacote de reformas que incluem um mecanismo de encerramento automático da Administração Pública em caso de défice prolongado.

ECO Fast
  • O Presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou um pacote de reformas que visa a reestruturação do Banco Central e a disciplina fiscal, incluindo um mecanismo de encerramento automático da Administração Pública em caso de défice prolongado.
  • As reformas propostas incluem uma nova Carta Orgânica do Banco Central, que proíbe a emissão de moeda para financiar o Estado e reforça a sua independência, exigindo dois terços dos votos do Senado e da Câmara de Deputados para destituir diretores.
  • A implementação dessas medidas poderá levar a um shutdown da Administração Pública se os orçamentos deficitários não forem corrigidos, bloqueabdo salários de altos cargos políticos e limitando despesas do Estado.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

O Presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou esta quinta-feira um pacote de reformas centradas no Banco Central e na disciplina fiscal, que propõem um mecanismo de encerramento automático da Administração Pública em caso de défice prolongado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Entre as medidas, Milei propõe uma nova Carta Orgânica do Banco Central, que proíbe a instituição de emitir moeda para financiar o Estado — seja ele nacional, provincial ou municipal — e de adquirir títulos da dívida pública do Estado no mercado primário.

O projeto, que exige ainda aprovação do Parlamento argentino, também quer reforçar a independência do Banco Central, exigindo dois terços dos votos do Senado e da Câmara de Deputados para destituir o presidente ou membros do conselho de administração.

O chefe de Estado, que já durante a campanha de 2023 prometera fechar o Banco Central, por considerá-lo responsável pela inflação, afirmou que a reforma “põe fim a 91 anos de saque, expropriação e decadência”. A iniciativa limita ainda o pagamento de dividendos e estabelece que o envio de lucros ao Tesouro só poderá ser feito para amortizar dívida.

Em paralelo, Milei apresentou uma regra permanente que impede a aprovação de orçamentos deficitários, designada como “algemas fiscais”. Caso o resultado fiscal seja negativo durante vários meses consecutivos, o Parlamento terá algumas semanas para corrigir as contas; se não o fizer, entrará em vigor um shutdown (encerramento), que paralisará atividades não essenciais do Estado, congelará novas despesas, suspenderá contratações e travará transferências para as províncias do país.

Durante esse período, altos cargos políticos — incluindo Presidente, vice-presidente, senadores, deputados e ministros — deixarão de receber salários.

O Presidente argentino detalhou ainda projetos para uma “liberalização profunda” do mercado de capitais, permitindo a emissão de obrigações corporativas em moeda estrangeira, e para a desregulação do setor segurador, dando liberdade total às companhias para desenhar produtos sem autorização prévia do regulador.

A apresentação das reformas ocorre três dias após a visita a Buenos Aires da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que saudou os progressos de “estabilidade macroeconómica e financeira” desde a chegada de Milei ao poder em 2023. O FMI já manifestou apoio à reforma do Banco Central, considerando-a essencial para o regresso da Argentina aos mercados internacionais de crédito.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Milei propõe reformas que permitem ‘shutdown’ do Governo em caso de défice prolongado

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Buzzvel lança Semantika para monitorizar marcas na IA

Carla Borges Ferreira,

A médio prazo, Pedro Patrício acredita que a Semantika pode ser uma referência na Europa, distinguindo-se "pela capacidade de transformar os dados recolhidos em informação útil e acionável".