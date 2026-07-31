Política

Montenegro garante que Luís Neves está disponível para esclarecer o parlamento

  • Lusa
  • 20:59

O primeiro-ministro garante o ministro da Administração Interna está disponível para prestar esclarecimentos no parlamento.

Luis MontenegroLusa

«Tenho a certeza absoluta que o ministro da Administração Interna, como qualquer outro ministro do Governo, estão disponíveis para o escrutínio político, nomeadamente em sede parlamentar», afirmou primeiro-ministro à margem da cerimónia comemorativa dos 120 anos da Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, distrito do Porto.

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Luís Montenegro lembrou, contudo, que a Assembleia da República não encontrou uma solução para ouvir Luís Neves na Comissão Permanente da Assembleia da República.

«Lamento que o parlamento não tenha condições de convergência para acertar os termos em que isso se deve fazer. E, quando os partidos políticos embirram com as suas posições e não são capazes de se aproximar nem de se entender quanto ao método para poderem ouvir os membros do Governo, eu só posso lamentar», declarou.

Montenegro rejeitou que o impasse possa ser atribuído ao executivo ou aos ministros que o integram. «Não imputem é ao Governo, por via disso, uma indisponibilidade para prestar os esclarecimentos que a democracia naturalmente exige», vincou.

Questionado sobre a posição do PSD e do CDS-PP no processo, o primeiro-ministro recusou individualizar responsabilidades, remetendo o problema para o conjunto das forças parlamentares.

«Estou a falar de todos os partidos, dos dez que estão na Assembleia da República. Se não se entendem para poder fixar o método para ouvir e debater com os membros do Governo, é um problema que a Assembleia da República deve resolver. Não imputem é ao Governo, por via disso, uma indisponibilidade para prestar os esclarecimentos que a democracia naturalmente exige», afirmou», disse.

O primeiro-ministro garantiu «que o Governo está disponível para prestar esclarecimentos», e garantiu que quando os partidos se entenderem «o ministro da Administração Interna lá estará», concluiu.

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