Portuguesa CyberX expande para o Qatar com novo escritório

Depois de abrir escritório no Dubai, a CyberX vai integrar o programa de incubação do Qatar Science & Technology Park (QSTP), um dos principais ecossistemas de inovação tecnológica do Médio Oriente, ao mesmo tempo que formalizou a abertura de um novo escritório em Doha, no Qatar, reforçando a presença na região do Golfo.

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Com esta expansão, a empresa portuguesa especializada em segurança ofensiva passa a contar com três polos internacionais — Porto, Dubai e Doha —, numa estratégia que pretende utilizar o Qatar e os Emirados Árabes Unidos como plataforma para servir clientes em todo o Médio Oriente.

“Esta entrada representa um marco para a CyberX. Não estamos apenas a chegar a um novo mercado. Estamos a criar mais uma base para desenvolver tecnologia, estabelecer parcerias globais, atrair talento internacional e construir uma operação regional capaz de servir organizações em todo o Médio Oriente”, afirma David Silva, fundador e CEO da CyberX, citado em comunicado.

O programa de incubação do QSTP terá uma duração inicial de 12 meses, extensível até 24, e pretende acelerar o desenvolvimento tecnológico da empresa, reforçar a validação internacional das suas soluções e consolidar a expansão da CyberX a partir do Qatar.

A empresa quer aproveitar a integração no ecossistema para reforçar o investimento em inteligência artificial (IA) aplicada à cibersegurança, desenvolver novas capacidades na área da segurança ofensiva e acelerar a evolução da plataforma The Omniscient, a plataforma de threat intelligence criada pela CyberX.

“A combinação entre a experiência humana dos especialistas em segurança ofensiva e as capacidades da Inteligência Artificial pode transformar a forma como as organizações identificam vulnerabilidades. O objetivo é tornar esta área mais contínua, inteligente e escalável, permitindo descobrir riscos mais cedo e responder de forma mais eficaz”, acrescenta David Silva.

A incubação permitirá ainda aproximar a CyberX de universidades, centros de investigação, empresas tecnológicas, investidores e entidades governamentais presentes no QSTP, facilitando projetos de investigação e desenvolvimento, validação tecnológica e novas parcerias internacionais.

Segundo a empresa, a CyberX torna-se a primeira portuguesa especializada em segurança ofensiva e serviços avançados de cibersegurança a estabelecer operações no Qatar e a integrar o programa de incubação do QSTP.

“Mais do que exportar serviços, queremos criar capacidade local, desenvolver relações de longo prazo e contribuir para a proteção de organizações críticas. A nossa ambição é posicionar a CyberX como uma referência internacional em segurança ofensiva, Threat Intelligence e Inteligência Artificial aplicada à cibersegurança”, conclui o CEO.