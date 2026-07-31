Seguro alerta que alunos devem receber “a tempo” notas na primeira fase

O Presidente da República, António José Seguro, alertou esta sexta-feira que os alunos que fizeram os exames nacionais na primeira fase devem receber a nota “a tempo” de se poderem candidatar ao ensino superior.

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“As informações que o Governo me tem dado é que o processo está a decorrer com normalidade. É absolutamente necessário que todos os alunos que fizeram as provas na primeira fase tenham a sua nota para se poderem candidatar, na primeira fase, caso queiram, ao ensino superior”, disse.

“Isso significa que todos os que fizeram os exames na primeira fase devem ter essa nota e aqueles que pediram a reapreciação de prova também devem ter a nota a tempo de se poderem candidatar na primeira fase, essa é uma condição de igualdade que se exige a todos“, acrescentou.

António José Seguro, que falava aos jornalistas em Marvão, no distrito de Portalegre, depois de ter sido recebido nos Paços do Concelho pelo presidente da câmara, acrescentou ainda que as informações que o Governo lhe tem dado indicam que a segunda fase dos exames “está a decorrer sem problemas”, sendo esse também o seu “desejo, que corra decorra sem problemas”.