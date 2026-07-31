Autarquias

Situação de alerta em Almada prolongada até 31 de agosto

  • Lusa
  • 22:05

As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, mas a autarquia decidiu prolongar por mais um mês a situação de alerta no conselho.

A Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal decidiu prorrogar até 31 de agosto a situação de alerta decretada no início de julho na sequência de falhas no abastecimento de água no concelho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Informa-se que, nos termos do despacho n.º 44/2026 da senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, a Situação de Alerta de âmbito municipal, relacionada com a gestão e a segurança do abastecimento de água, foi prorrogada até 31 de agosto de 2026”, lê-se numa nota publicada esta sexta-feira no site da autarquia.

As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, de acordo com a última informação oficial referente ao dia 30 de julho.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Situação de alerta em Almada prolongada até 31 de agosto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Produtores de vinho e azeite em Mirandela com prejuízos

Lusa,

Para já o município de Mirandela ainda não contabilizou os prejuízos. Mas vários produtores de vinho e de azeite apontam prejuízos elevados e produções condenadas este ano.