Situação de alerta em Almada prolongada até 31 de agosto

A Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal decidiu prorrogar até 31 de agosto a situação de alerta decretada no início de julho na sequência de falhas no abastecimento de água no concelho.

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“Informa-se que, nos termos do despacho n.º 44/2026 da senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, a Situação de Alerta de âmbito municipal, relacionada com a gestão e a segurança do abastecimento de água, foi prorrogada até 31 de agosto de 2026”, lê-se numa nota publicada esta sexta-feira no site da autarquia.

As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, de acordo com a última informação oficial referente ao dia 30 de julho.