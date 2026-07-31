Sonae Sierra e Norges Bank compram oito centros comerciais em Espanha

A Sonae Sierra, em parceria com o norueguês Norges Bank Investment Management (NBIM), comprou oito centros comerciais da família Balkany, agrupados sob a Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGIE). A Sonae Sierra fica com uma participação minoritária de 8%, por 120 milhões de euros, enquanto a NBIM tem a parte de leão, com 92% do portefólio, por cerca de 1,4 mil milhões de euros.

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A parceria da empresa portuguesa com o fundo soberano da Noruega foi comunicada esta sexta-feira ao mercado através do site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O portefólio tem, segundo a nota, um “valor bruto de aproximadamente” 1,5 mil milhões de euros, inclui 258.000 metros quadrados de área comercial e os “centros comerciais Gran Plaza 2, Plaza Norte 2, Plaza Río 2, La Vanguarda, Plaza La Moraleja e Plaza Loranca 2, na região de Madrid, Gran Vía 2, em Barcelona, e Plaza Mar 2, em Alicante”.

A Sonae Sierra adianta ainda vai ficar responsável pela gestão deste portfólio, em nome da parceria, e que concordou comprar, em separado, “100% da plataforma responsável pela gestão dos oito centros comerciais que integram o portefólio, bem como de dez ativos adicionais de terceiros”. Não adianta valores sobre este negócio paralelo, mas garante que a plataforma vai permitir “expandir as atividades de gestão da Sonae Sierra em Espanha em mais de 750.000 metros quadrados de área bruta locável, reforçando a sua presença em mercados-chave, incluindo Madrid e Barcelona”.

A conclusão da operação deve ocorrer antes do fim do “primeiro trimestre de 2027”, depois de passar pelas aprovações regulatórias necessárias.