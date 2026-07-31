Ataque ao Irão

Teerão afirma ter atingido dois petroleiros sob escolta aérea dos EUA no Estreito de Ormuz

  • Lusa
  • 14:25
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As forças armadas do Irão afirmam ter atingido dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz sob "escolta aérea" dos EUA, enquanto outros quatro petroleiros inverteram o rumo.

Os Guardas da Revolução iranianos afirmaram esta sexta-feira ter atingido dois petroleiros que tentavam atravessar o estreito de Ormuz sob “escolta aérea” das forças armadas norte-americanas.

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Os petroleiros, que não seguiam a rota definida pelo Irão nesta via marítima estratégica, “foram atingidos e imobilizados, enquanto outros quatro petroleiros inverteram rapidamente o rumo e regressaram às suas posições anteriores”, acrescentou o exército ideológico iraniano em comunicado, sem avançar pormenores.

Entretanto, o Ministério da Defesa do Kuwait anunciou hoje que as forças armadas do país abateram drones iranianos que tinham como alvo “infraestruturas essenciais e militares”.

“[Os drones] foram alvejados e destruídos, provocando danos materiais devido à queda de detritos”, acrescentou o ministério num comunicado publicado no X, precisando que não se registaram vítimas.

No final de junho, Omã criou, com o apoio dos Estados Unidos, um corredor marítimo temporário isento de taxas para facilitar a passagem pelo estreito.

O Irão respondeu com ataques a embarcações que utilizavam essa rota, o que levou Washington a intensificar os bombardeamentos em território iraniano.

Teerão mantém o controlo do estreito de Ormuz praticamente desde o início dos ataques dos EUA e Israel ao território iraniano e a reabertura desta rota estratégica ao tráfego marítimo internacional mantém-se um foco de tensão nas negociações entre Estados Unidos e Irão.

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