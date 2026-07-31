Trabalhadores do Conta Lá não recebem salário de julho e aguardam assembleia-geral

Até 6 de agosto, "infelizmente, não terei condições para transmitir novidades concretas relativamente ao pagamento dos salários e dos restantes créditos em atraso", explica Maurício Ribeiro.

Os trabalhadores do Conta Lá não receberam esta sexta-feira o salário e o administrador da Comissão Executiva demissionária Maurício Ribeiro informou que está a ser trabalhada uma solução para a viabilidade do projeto, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

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Contactada pela Lusa, fonte da empresa adiantou que esta sexta-feira “não pagaram nada”, continuando sem receber os salários em atraso e o de julho. Entretanto, Maurício Ribeiro enviou um mail aos trabalhadores do projeto de media Conta Lá, a que a Lusa teve acesso, onde refere que compreende “profundamente a ansiedade e a incerteza que todos estão a viver”.

“Sei que o atraso no pagamento de salários e de outros créditos tem um impacto muito real na vida de cada um de vós e das vossas famílias. Não há palavras que eliminem essa preocupação, mas é importante que saibam que ela não me é indiferente”, refere o membro da Comissão Executiva demissionária, na missiva enviada. “Enquanto membro da Comissão Executiva demissionária, continuo totalmente empenhado em acompanhar este processo até ao momento em que exista uma definição sobre o futuro do projeto Conta-lá“, assevera.

Neste momento, diz, “está a ser trabalhada uma solução que possa assegurar a viabilidade do projeto, mas o desfecho desse processo dependerá da assembleia-geral de acionistas, agendada para o próximo dia 6 de agosto”. Portanto, até essa data, “infelizmente, não terei condições para transmitir novidades concretas relativamente ao pagamento dos salários e dos restantes créditos em atraso”.

Compromete-se ainda a informar todos os trabalhadores, “com a maior brevidade e transparência”, logo que exista uma decisão por parte da assembleia-geral (AG), seja qual for o resultado.

“Quero, por fim, agradecer a serenidade, o profissionalismo e a dedicação que muitos de vós têm demonstrado, mesmo num contexto particularmente difícil. Sabemos que este é um momento exigente para todos e partilhamos a esperança de que seja possível encontrar uma solução que salvaguarde o futuro do projeto e os interesses dos seus trabalhadores”, conclui Maurício Ribeiro.

A AG do canal Conta Lá está marcada para 6 de agosto, onde os acionistas vão votar, entre outros pontos, a nomeação de nova Comissão de Gestão. Em 15 de julho, o presidente executivo (CEO) do Conta Lá, Sérgio Figueiredo, comunicou aos trabalhadores a sua saída e informou a convocação de uma AG de acionistas para aprovar o plano de reestruturação. Entre os pontos na ordem de trabalhos estão o aumento de capital social, a aprovação do plano de reestruturação (reconversão) e a nomeação da nova Comissão de Gestão.

Atualmente, o projeto deverá contar com cerca de 100 pessoas, dos quais 40 jornalistas, de acordo com uma fonte da empresa, e tem salários em atraso há três meses.

Há quase um ano, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) autorizou atividade dos canais Conta Lá Sul, Conta Lá Centro e Conta Lá Norte e ainda do Conta Lá Rural, do projeto liderado por Sérgio Figueiredo, o qual previa a criação de 205 postos de trabalho, sendo 133 afetos à área de informação, 28 na área de programas e produtora e os restantes 44 em áreas de apoio técnico, gestão, RH, financeiro, comercial e jurídico.

Profissionais que seriam distribuídos de forma estratégica por áreas profissionais e localizações geográficas [de norte a sul do país, incluindo ilhas, com vários polos regionais], assegurando, assim, uma cobertura operacional eficiente e descentralizada.