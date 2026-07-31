Trump recua e já não garante licença para Ucrânia produzir mísseis Patriot

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ainda não decidiu se Washington vai autorizar a produção de mísseis Patriot em território ucraniano, recuando face às declarações feitas no início de julho, quando admitiu conceder uma licença para fabrico deste sistema de defesa aérea.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Não tenho a certeza. Estamos a analisar essa possibilidade. É uma arma extraordinária, e temos que ter um pouco de cuidado com a quem concedemos a licença. Normalmente não licenciamos equipamentos”, afirmou o Presidente norte-americano ao Financial Times.

As declarações surgem somente dois dias depois de Trump ter recebido o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. O líder da Ucrânia relatou ter tido “um bom encontro” e revelou que ambos discutiram “licenças para a produção de intercetores Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar” a reforçar a defesa da Ucrânia.

Na cimeira da NATO, realizada no início de julho, em Ancara, o republicano anunciou que os EUA iriam conceder à Ucrânia a licença para produzir um dos principais meios utilizados por Kiev para intercetar mísseis balísticos russos.

A hesitação do Presidente norte-americano surge numa altura em que cresce a pressão sobre a indústria de defesa dos Estados Unidos, confrontada com a necessidade de responder simultaneamente ao apoio militar à Ucrânia e ao agravamento da situação no Médio Oriente.

Na quinta-feira, o Pentágono atribuiu um contrato de cerca de 51 mil milhões de euros à Lockheed Martin para a produção de mísseis Patriot, reforçando a capacidade de reposição deste sistema de defesa aérea.