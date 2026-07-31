Ventura pede ao Governo que reponha ainda hoje controlo na fronteira com Espanha

O líder do Chega, André Ventura, pediu esta sexta-feira ao Governo que reponha de imediato os controlos nas fronteiras, para impedir que os migrantes que chegaram a Ceuta venham para Portugal, e responsabilizou o executivo espanhol pela situação. Este apelo foi feito pelo presidente do Chega em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

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André Ventura disse aos jornalistas que “submeteu um pedido ao Governo para que reponha controlos fronteiriços com Espanha” e a suspensão da vigência do Acordo do Schengen, e disse esperar que o executivo “tenha a coragem” de o fazer ainda esta sexta-feira. “Se não for imediato já não valerá a pena”, alertou, considerando que a reposição dos controlos até “já devia ter sido feita”.

O líder do Chega considerou também que a medida deve manter-se “até ao último ilegal ser expulso para o território deles”.

“Penso que a possibilidade de suspensão é por 60 dias, que é o que está previsto. O que nós temos que garantir, e acho que isto é o razoável, é que nenhum dos [migrantes] que entrou ilegalmente pode ou ficar em Espanha ou passar para Portugal”, afirmou.

Cerca de 60 mil migrantes irregulares provenientes de Marrocos, de acordo com o governo autónomo de Ceuta, chegaram ao enclave espanhol nos últimos dias, desencadeando uma crise migratória naquele território e uma crise diplomática na Europa. Ventura considerou que “Portugal e França são os países mais ameaçados”, por fazerem fronteira com Espanha, e defendeu que devem proteger-se.

O presidente do Chega responsabilizou o governo espanhol por esta crise migratória porque “decidiu dar direitos de cidadania a toda a gente que tinha entrado ilegalmente no território”.

“Quem está fora do espaço europeu e ouve de um primeiro-ministro a ideia, a resolução, de legalizar toda a gente que entra em território europeu, é um chamariz a este tipo de conflitos e a este tipo de imigração ilegal”, acusou.

Ventura acusou ainda o governo socialista liderado por Pedro Sánchez de “incapacidade grosseira” em “defender as suas fronteiras e defender a segurança nacional”.

“Se um governo é incompetente, corrupto ou inerte, não pode, por isso, levar todos os povos da Europa para uma situação equivalente”, salientou.