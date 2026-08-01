Migrações

Ceuta. Von der Leyen defende reforço de controlo de fronteiras

  • Lusa
  • 14:02
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A Presidente da Comissão Europeia disse depois de falar com os comissários sobre a situação em Ceuta que, embora a UE "tenha um sistema sólido" de controlo de fronteiras, "é necessário reforçá-lo".

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse, depois de falar com os comissários sobre a situação em Ceuta que, embora a UE “tenha um sistema sólido” de controlo de fronteiras, “é necessário reforçá-lo ainda mais”.

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Assim o advertiu a mandatária depois de uma videoconferência com o comissário europeu do Interior, Magnus Brunner, e a comissária para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, a quem encarregou de prestar apoio às autoridades espanholas e marroquinas para supervisionar a crise migratória ocorrida em Ceuta nos últimos dias.

Von der Leyen congratulou-se com o facto de “a grande maioria das pessoas que chegaram de forma ilegal terem regressado a Marrocos, graças ao eficaz trabalho das forças de segurança espanholas e marroquinas”, bem como por “nenhuma pessoa ter chegado à Espanha peninsular nem ao resto da UE”.

“Isso demonstra por que é importante o controlo das nossas fronteiras europeias. Contamos com um sistema sólido, mas é necessário reforçá-lo ainda mais”, manifestou a política conservadora alemã.

Além disso, advertiu que “devemos permanecer alerta em todos os pontos de entrada críticos e manter uma estreita coordenação entre todas as autoridades” e instou a realizar “um processo de análise das lições aprendidas para melhorar” a resiliência europeia.

Finalmente, a chefe do Executivo europeu juntou-se ao pedido de convocar uma videoconferência extraordinária “para fazer um balanço do ocorrido”, tal como referem numa carta ministros de 22 países europeus e o próprio primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. “A luta contra a migração ilegal requer solidariedade e uma resposta europeia unida”, concluiu Von der Leyen.

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