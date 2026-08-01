Ministros da UE reúnem-se terça-feira para discutir situação em Ceuta

Os ministros da Administração Interna da UE reúnem-se de emergência, na terça-feira, para discutir a situação em Ceuta, território espanhol em Marrocos, ao qual, nos últimos dias, chegaram milhares de migrantes, foi hoje anunciado.

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A reunião vai decorrer por videoconferência, disse o primeiro-ministro da Irlanda, que assegura atualmente a presidência da UE.

O agendamento da reunião responde aos pedidos de 22 Estados-membros para analisar a crise migratória no enclave espanhol e também do Governo espanhol.

Continuamos em estreito contacto com todos os Estados-membros e as instituições e acompanhamos de perto a situação Micheál Martin

“Continuamos em estreito contacto com todos os Estados-membros e as instituições e acompanhamos de perto a situação”, disse Micheál Martin, numa publicação nas redes sociais.

Entretanto, em menos de 24 horas, a grande maioria das 50 mil pessoas (dados oficiais marroquinos, que as autoridades espanholas sobem para mais de 60 mil) que atravessaram a fronteira em Ceuta já regressou a Marrocos.

Pelo menos 67 pessoas morreram na tentativa de alcançarem a costa de Ceuta a nado na quinta-feira, mas as autoridades locais admitiram que o número possa ainda aumentar.