Economia

Municípios afetados pelas tempestades podem candidatar-se a apoio do Estado até 60% dos prejuízos

Governo já tinha adiantado 75 milhões de euros a 84 municípios e prepara uma linha de crédito com o Banco Europeu de Investimento para financiar a parcela remanescente dos prejuízos.

As autarquias afetadas pelas tempestades e abrangidas por uma declaração de estado de calamidade podem candidatar-se, a partir deste sábado, ao Fundo de Emergência Municipal (FEM), que irá comparticipar até 60% dos custos elegíveis com a reparação e reconstrução de infraestruturas e equipamentos públicos danificados.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

De acordo com o despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, as candidaturas decorrem entre 1 de agosto e 30 de novembro e devem ser apresentadas junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competente.

Imagem captada por drone das inundações na cidade de Leiria depois de o concelho ter sido gravemente afetado pela depressão Kristin, 05 de fevereiro de 2026. PEDRO CASTANHEIRA E CUNHA / LUSAPEDRO CASTANHEIRA E CUNHA / LUSA

O apoio destina-se a financiar intervenções de reparação, reconstrução e reposição de infraestruturas e equipamentos públicos afetados pelas intempéries. Além dos municípios, podem também candidatar-se freguesias e entidades intermunicipais localizadas nos territórios abrangidos pelo estado de calamidade.

Segundo o diploma, a comparticipação do Estado não poderá ultrapassar os 60% dos custos totais elegíveis. As candidaturas são apresentadas numa fase posterior ao levantamento dos prejuízos, permitindo às autarquias apurar os custos efetivos dos danos, contabilizar eventuais indemnizações de seguros e elaborar os projetos de recuperação.

Em paralelo, o Governo está a negociar com o Banco Europeu de Investimento (BEI) uma linha de crédito destinada a financiar os restantes 40% dos prejuízos que não sejam cobertos pelo Fundo de Emergência Municipal.

Citado em comunicado, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, afirma que “as autarquias que foram severamente afetadas pelas tempestades e viram os seus equipamentos e infraestruturas danificados contam com a solidariedade do Estado central para recuperarem os territórios e continuarem a responder às necessidades das suas populações”.

A abertura deste período de candidaturas surge depois de o Governo ter adiantado 75 milhões de euros a 84 municípios, com base numa avaliação preliminar dos danos provocados pelas tempestades. Esse apoio extraordinário teve como critério um montante mínimo de prejuízos de 500 mil euros e pretendeu garantir liquidez imediata às autarquias para intervenções urgentes, nomeadamente na recuperação de estradas, escolas e outros equipamentos municipais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Municípios afetados pelas tempestades podem candidatar-se a apoio do Estado até 60% dos prejuízos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Polícia Marítima e Marinha controlam fronteira no Algarve

Lusa,

A Polícia Marítima e a Marinha estão a reforçar o controlo da fronteira marítima, por mar e terra, ao longo da orla costeira do Algarve, após a entrada de migrantes, vindos de Marrocos, em Ceuta.