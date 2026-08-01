Desporto

UEFA diz ter perdido confiança em Gianni Infantino

  • Lusa
  • 12:17

A UEFA anunciou que Infantino perdeu a confiança do organismo que tutela o futebol europeu, poucas horas depois de o presidente da FIFA ter recuado na proposta de entrada de investidores privados.

A UEFA anunciou que Gianni Infantino perdeu a confiança do organismo que tutela o futebol europeu, poucas horas depois de o presidente da FIFA ter recuado na proposta de entrada de investidores privados.

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“A atual liderança da FIFA não só perdeu a confiança da UEFA, como também a de muitos outros membros da família do futebol”, refere a UEFA em comunicado, lembrando as promessas de Infantino quando foi eleito.

A UEFA manteve o tom crítico e recuou no tempo para recordar que Infantino, ao ser eleito em 2016, tinha prometido transparência e garantido que o dinheiro do organismo máximo do futebol serviria para o desenvolvimento da modalidade. “O dinheiro da FIFA é o vosso dinheiro. Não é o dinheiro do presidente da FIFA. É o vosso dinheiro. Vocês são as associações nacionais e o dinheiro da FIFA tem que servir para o desenvolvimento do futebol e nada mais”, citou a UEFA.

Um recuo no tempo, para a UEFA dizer agora que o presidente da FIFA “falhou” em todas as promessas que fez.

“Em relação a ambas as promessas, falhou. O acordo obscuro, feito nos bastidores e sem transparência, que arquitetou e tentou impor, foi tudo menos transparente. E com reservas superiores a cinco mil milhões de dólares, também falhou a utilização do dinheiro das associações em benefício do futebol”, disse a UEFA.

Na mesma nota, a instância máxima do futebol europeu diz querer “começar a utilizar o dinheiro que está parado na conta bancária da FIFA para dar o impulso inicial que o futebol de formação e o futebol em geral necessitam em cada um dos 211 países membros na FIFA”.

A UEFA adianta querer agora trabalhar com as outras confederações mundiais para refletir sobre o que se passou e garantir que esta situação não se repete, agradecendo ainda a todas as federações, primeiros-ministros e chefes de estado que demonstraram que “o futebol não está à venda”.

“Esta é uma vitória para todo o futebol, mas não pode ser o fim da história. A proposta caiu. A tarefa de reconstruir a confiança na FIFA está apenas a começar”, finalizou.

Infantino pretendia criar uma empresa, a FIFA Forward Enterprise (FFE), aberta a investidores privados (com uma participação minoritária, até 20%), entre os quais um irmão do genro de Donald Trump, para gerir as atividades comerciais e de eventos da instância do futebol mundial.

Já esta madrugada, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou que desistiu do projeto.

“Depois de ter ouvido atentamente todos os pontos de vista, tornou-se claro que o projeto criou divisões (…), que já não servem o objetivo inicial”, reconheceu num comunicado Gianni Infantino, que se encontra numa posição fragilizada após a recente demissão do seu conselheiro principal, Carlos Cordeiro.

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