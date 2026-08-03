CP confirma dois candidatos a fornecer comboios de alta velocidade

A CP confirmou esta segunda-feira que duas empresas se apresentaram à fase de pré-qualificação do concurso lançado em maio para a compra de 12 comboios para a alta velocidade. A identidade dos candidatos não foi revelada.

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“No âmbito do concurso lançado para o fornecimento e manutenção de 12 comboios de alta velocidade para serviço de passageiros foram recebidas duas candidaturas que estão, neste momento, em análise, no decurso desta fase de qualificação prévia”, disse fonte oficial da CP ao Jornal de Negócios.

Em causa está um concurso que prevê uma despesa de até 584 milhões de euros, incluindo 12 automotoras, mais oito de opção, e peças sobresselentes. A estes acresce a manutenção integral pelo prazo de dois anos. A primeira entrega está prevista para o primeiro trimestre de 2031.

Conforme noticiou o ECO este sábado, empresas como Alstom, Siemens, Talgo e Hitachi Rail são empresas que poderão cumprir os requisitos técnicos e financeiros do concurso da CP. A Alstom em particular venceu um concurso anterior da CP para o fornecimento de 153 automotoras para os serviços regional e urbano, no valor de 1.064 milhões de euros.

Depois de a CP confirmar a qualificação dos dois candidatos, estes terão o prazo de 90 dias para formalizar a proposta. O ECO contactou a CP e encontra-se a aguardar resposta.