EasyJet partilha guia para ajudar famílias com crianças a aproveitarem a sua viagem de avião

Em comunicado, a companhia aérea detalhou uma série de recomendações para famílias que planejam suas férias de verão, com foco na organização pré-viagem, bagagem de mão, entretenimento a bordo e gerenciamento de acessórios infantis.

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A primeira dica centra-se na preparação antes de sair de casa, como fazer o check-in online com bastante antecedência e chegar ao aeroporto com tempo suficiente. A companhia aérea lembrou aos passageiros que as famílias com crianças menores de cinco anos têm embarque prioritário. A segunda dica é preparar uma “bolsa de mão mágica” com itens essenciais como lanches, medicamentos ou jogos. A easyJet permite uma bagagem de mão gratuita (45 x 36 x 20 cm) e autoriza o transporte de comida para bebé e leite em quantidades superiores a 100 ml, embora estes devam ser despachados separadamente na segurança. A bordo, a tripulação também pode ajudar a aquecer biberões ou frascos de comida para bebé com água quente, explicou a empresa.

Para entreter os mais pequenos, o guia sugere levar livros, jogos ou conteúdo descarregado. Além disso, a tripulação da easyJet oferece às famílias o “Diário de Bordo do Pequeno Viajante”, um caderno gratuito para as crianças descobrirem factos interessantes sobre a aviação.

Em relação à bagagem, a companhia aérea permite que cada criança viaje com até dois itens gratuitos, como um carrinho de bebé ou uma cadeirinha de carro. Por fim, a companhia aérea recomenda transformar o voo em uma aventura, explicando as diferentes etapas da viagem para as crianças, para que elas se sintam mais envolvidas e tranquilas.