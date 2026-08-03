Espanha prepara programa de mísseis até 6 mil milhões de euros

O Ministério da Defesa espanhol está a preparar um programa plurianual de aquisição de mísseis que poderá atingir os seis mil milhões de euros, reforçando uma das capacidades consideradas prioritárias pelo Governo espanhol no atual contexto de rearmamento europeu e de aumento do investimento em defesa exigido pela NATO.

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O plano deverá ser estruturado através de um Programa Especial de Modernização (PEM) e poderá mobilizar cerca de 1,5 mil milhões de euros já este ano, embora o investimento seja executado ao longo de vários anos, segundo adiantaram fontes ao El Economista.

A ideia passa por agregar quatro capacidades distintas: os mísseis de cruzeiro Taurus, os mísseis antinavio NSM, o futuro sistema que substituirá os atuais Hawk de defesa antiaérea e o intercetor hipersónico europeu Hydef, em desenvolvimento.

O plano passa ainda por reforçar o papel da indústria espanhola no setor dos mísseis. A empresa basca Sener surge como a companhia mais bem posicionada para liderar o programa, graças à participação em vários dos sistemas previstos, incluindo o Taurus, o NSM, o IRIS-T e o programa europeu Hydef, desenvolvido através do consórcio Sistema de Misiles de España (SMS), que integra igualmente a Instalaza, a GMV e a Escribano.

O reforço da capacidade de mísseis integra as prioridades definidas pelo Ministério da Defesa espanhol para este ano, juntamente com programas ligados aos caças Eurofighter, sistemas antidrone, helicópteros NH90 e H135, navios caça-minas, navegação de precisão e plataformas não tripuladas.

De acordo com o jornal espanhol, a secretária de Estado da Defesa espanhola, Amparo Valcarce, delineou as prioridades do Ministério para este ano e o objetivo passa por acelerar a modernização das Forças Armadas e da capacidade industrial do país, num dos segmentos considerados estratégicos para a defesa europeia.