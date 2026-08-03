Indra investe 18 milhões para criar polo europeu de produção de veículos militares

A Indra Group, grupo espanhol com operação em Portugal, vai investir 18 milhões de euros na construção de uma nova fábrica de veículos militares em As Pontes, na Galiza, reforçando a estratégia de transformar o norte de Espanha num dos maiores polos europeus dedicados à produção de plataformas terrestres de defesa veículos militares.

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A nova unidade de produção ficará instalada num terreno com mais de 50 mil metros quadrados e deverá criar “entre 70 e 120 postos de trabalho diretos de alta qualificação”, aos quais se somarão empregos indiretos ao longo da cadeia de fornecimento.

“O que estamos a construir no corredor norte é muito mais do que uma expansão da nossa capacidade produtiva. Estamos a desenvolver uma nova geração de fábricas concebidas de raiz para integrar digitalização avançada, automação e inteligência artificial, com o objetivo de as posicionar entre as mais eficientes e competitivas da Europa”, explica Josep María Recasens, CEO da Indra Group, citado em comunicado.

A unidade junta-se ao centro industrial que a empresa possui em Gijón, nas Astúrias, elevando para 40 mil metros quadrados a área industrial da divisão Indra Land Vehicles. A empresa espanhola prevê ainda abrir uma terceira fábrica na região norte de Espanha, atualmente em fase de seleção, aumentando a área construída para cerca de 55 mil metros quadrados.

O novo centro será responsável pela “integração de veículos de combate anfíbios, veículos lançadores de pontes e sistemas de artilharia sobre rodas” destinados às Forças Armadas espanholas. A fábrica terá ainda capacidade para “integrar, testar, validar e colocar em serviço estes sistemas”, dispondo igualmente de uma pista própria para ensaios.

Com esta expansão, a empresa de defesa estima atingir uma capacidade de integração e produção de cerca de 500 veículos militares por ano, posicionando o norte de Espanha como “um dos maiores polos industriais especializados em plataformas terrestres no continente“.

No conjunto dos projetos atualmente em desenvolvimento, a Indra prevê aumentar a área produtiva de cerca de 36 mil para mais de 154 mil metros quadrados, através de um investimento superior a 200 milhões de euros, criando mais de mil postos de trabalho industriais diretos e cerca de 1.400 empregos nas áreas de engenharia e outras funções altamente qualificadas.