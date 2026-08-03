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InPost escolhe Havas Market para gestão de estratégia de performance media

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A gestão integrada será assegurada pela Tidart nos segmentos B2C em Portugal e Espanha.

A InPost, empresa de soluções logísticas para o comércio eletrónico, escolheu a Havas Market para assegurar a gestão integrada da sua estratégia de performance media nos segmentos B2C em Portugal e Espanha. O objetivo passa por impulsionar as conversões nos canais digitais da marca — website e aplicação — e maximizar a captação de novos utilizadores do serviço de entregas.

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A equipa responsável pela ativação das campanhas será a Tidart, a divisão da Havas Market especializada em performance media. Em paralelo, a equipa de consumer science & analytics (CSA) da Havas será responsável pela conceção e implementação da estratégia de governação digital da InPost.

Na InPost, queremos continuar a acelerar a adoção do nosso modelo de entrega entre os consumidores de Portugal e Espanha. Para isso, é fundamental contar com um parceiro capaz de combinar ativação, tecnologia e uma cultura orientada para resultados“, afirma Marita Casanovas, growth marketing manager da InPost Iberia, citada em comunicado.

Por sua vez, Antonio Ramírez, CEO da Havas Market, destaca que “é um prazer dar as boas-vindas à InPost à carteira de clientes”. “Na Havas Market, acreditamos que temos uma excelente oportunidade de colaboração para impulsionar o seu negócio através de estratégias de ativação eficientes, gerando um impacto mensurável e contribuindo para os seus objetivos comerciais num setor tão competitivo como o da logística e das entregas”, acrescenta.

A InPost é uma empresa de entregas que disponibiliza envios para pontos de recolha e ao domicílio na Europa, estando presente em nove países — Polónia, França, Itália, Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Portugal e Espanha.

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