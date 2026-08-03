Moscovo diz ter abatido “raro drone” português da Tekever

As forças russas destruíram “um raro drone de reconhecimento português”, da empresa Tekever, que fornece estes aparelhos à Ucrânia, disse esta segunda-feira um responsável militar à agência de notícias russa oficial, Tass.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A agência noticiosa indicou que o aparelho Tekever AR3, que foi intercetado na região fronteiriça de Briansk pelo batalhão anti-drones, foi “transferido para um instituto de investigação, onde especialistas irão estudar o seu design, especificações técnicas e soluções de engenharia”.

“Um drone de reconhecimento inimigo entrou no nosso setor. Ficámos surpreendidos porque nunca tínhamos visto nada assim antes. O veículo aéreo não tripulado [UAV, na sigla em inglês] tinha uma estrutura de cauda e asa diferente. Quando chegámos ao local do acidente, descobrimos que era um drone de reconhecimento português”, disse o comandante da tripulação, citado pela Tass.

Segundo o responsável, “é importante abater UAV de reconhecimento, primeiro porque traçam rotas para os drones inimigos voarem” e porque, “segundo, estão à procura das posições [russas] para atacar”.

O batalhão anti-UAV, que opera os intercetores de drone Lis, especificou que, embora o drone Tekever AR3 tenha sido intercetado, permaneceu inteiro. “O motor ficou danificado, mas a fuselagem, o equipamento a bordo e a maior parte da estrutura permaneceram intactos”, indicaram as forças russas.

Os militares relataram à Tass que a tarefa de intercetar o drone português “foi desafiante”.

“Após a deteção por radar, começou uma perseguição de quase 30 minutos. A aeronave circulava a uma altitude de cerca de 2,5 quilómetros a uma velocidade de 90-100 quilómetros à hora, impedindo-os de se aproximar. Na aproximação final, a bateria do Lis estava a ficar esgotada, mas a tripulação conseguiu, ainda assim, capturar o drone de reconhecimento português”, descreveram.

Em 2023, foi noticiado que a empresa portuguesa Tekever iria fornecer drones à Ucrânia para apoiar operações terrestres e marítimas através do Fundo Internacional para a Ucrânia (IFU), liderado pelo Reino Unido.

O Tekever AR3 é utilizado para operações de longa duração, que podem chegar às 16 horas e possui um sistema em que o operador pode facilmente escolher qual configuração a usar para cada missão específica.