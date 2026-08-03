“Não há desculpas que cheguem” diz ANSR na sua campanha de verão

A campanha, assinada criativamente pela Tux & Gill, será divulgada até setembro, envolvendo mais de 300 parceiros em todo o país para alertar para os principais comportamentos de risco nas estradas.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançou a campanha nacional de sensibilização “Não há desculpas que cheguem”, que decorrerá até 6 de setembro, coincidindo com um dos períodos de maior intensidade de circulação rodoviária do ano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A campanha, assinada criativamente pela Tux & Gill, procura colocar o condutor perante cenários dramáticos que ilustram o impacto humano dos comportamentos de risco na estrada. As várias peças de comunicação procuram demonstrar que “nenhuma desculpa consegue reparar as consequências de uma decisão tomada ao volante”, explica a entidade, em comunicado.

“Durante as férias de verão, milhares de portugueses percorrem longas distâncias para chegar ao destino. É precisamente neste contexto que comportamentos aparentemente ‘justificáveis’ — como continuar a conduzir apesar do cansaço, exceder os limites de velocidade ou conduzir depois de consumir bebidas alcoólicas — podem ter consequências irreversíveis“, lembra Pedro Clemente, presidente da ANSR.

A campanha será divulgada através de um plano nacional de comunicação que inclui televisão, rádio, plataformas digitais, caixas Multibanco, publicidade aérea nas praias de Lisboa e Algarve (alternado, aos fins de semana) e painéis LED instalados em postos de abastecimento de combustível. O planeamento e compra de espaço em televisão e rádio está a cargo da Nova Expressão, na sequência da adjudicação do respetivo concurso público internacional.

A campanha contará igualmente com o envolvimento de 311 parceiros, entre municípios, entidades públicas, forças de segurança, empresas e diversas organizações da sociedade civil, que irão divulgar as mensagens de sensibilização nos seus próprios canais de comunicação.

A campanha de Verão integra a estratégia de comunicação da ANSR para 2026, que procura reforçar a prevenção rodoviária através de campanhas multimeios “mais consistentes, próximas dos cidadãos e dirigidas aos períodos de maior risco de circulação”. O plano prevê três grandes campanhas nacionais — Páscoa, Verão e Natal/Ano Novo — suportadas por uma presença em televisão, rádio, digital e meios de proximidade.