Nova Universidade Politécnica da Guarda lança três cursos superiores profissionais

O Instituto Politécnico da Guarda agora é Universidade Politécnica da Guarda e, no seu primeiro dia útil com o novo estatuto, lançou três cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) em Trancoso: cibersegurança, reparação automóvel e cozinha. O reitor, Joaquim Brigas, antecipa que serão lançados mais cursos deste género noutros municípios.

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“Serão em Trancoso os primeiros cursos técnicos superiores profissionais que a Universidade Politécnica da Guarda irá contratualizar já com o seu novo estatuto universitário. No ano letivo de 2026-2027, já a partir de setembro, a UPG irá ministrar os CTeSP de Cibersegurança e de Manutenção e Reparação Automóvel em colaboração com a Escola Profissional de Trancoso. Na mesma altura será também dado início ao CTeSP de “Cozinha e Produção Alimentar” em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Trancoso”, anuncia a instituição, numa nota enviada às redações.

“Com estes três novos cursos em Trancoso, a UPG dá um sinal de quanto está empenhada na difusão e na transferência de conhecimento, bem como na valorização económica dos recursos humanos da sua região”, salienta, em reação, Joaquim Brigas.

O reitor explica ainda que, além de ensinar, desenvolver investigação e produzir conhecimento, a nova Universidade Politécnica “existirá também para apoiar a inovação das empresas, colaborar com os municípios, qualificar profissionais ao longo da vida e ajudar a resolver os desafios da sociedade na região”. Assim, segundo Joaquim Brigas, os cursos agora lançados em Trancoso serão replicados noutros municípios.

“A Universidade Politécnica da Guarda nasce com a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade no seu território de influência, para além de estimular a criação, a investigação científica e a pesquisa aplicadas”, remata o reitor.