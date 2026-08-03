Parque eólico que fornecerá centro de dados da Start Campus está em consulta pública

O projeto do Parque Eólico do Sudoeste, que prevê a instalação de 23 aerogeradores no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, para abastecer o Centro de Dados de Sines, está em consulta pública.

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A Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deste parque eólico, no concelho de Santiago do Cacém, está em consulta pública até 18 de agosto no portal Participa (www.participa.pt), da Agência Portuguesa do Ambiente. Segundo o documento, consultado pela agência Lusa, o projeto é promovido pela Hyperion Renewables Sines e tem uma potência instalada de 138 megawatts (MW).

O parque será constituído por três núcleos – São Bartolomeu, Vale Miguel e Monte das Oliveiras -, localizados na União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e na freguesia de Abela, no concelho de Santiago do Cacém. A área de estudo para o parque perfaz 1.098,4 hectares. Já a ligação elétrica associada a este investimento será desenvolvida nos municípios de Santiago do Cacém e Sines, numa área de 758 hectares.

O projeto inclui ainda um sistema de armazenamento constituído por 61 contentores de baterias de lítio, com uma capacidade de armazenamento estimada de 200 megawatts-hora (MWh) e uma potência de 50 MW para carregamento e injeção de energia.

A energia produzida anualmente pelo Parque Eólico do Sudoeste, estimada em cerca de 386,4 GWh (gigawatts-hora) “terá como fim o autoconsumo industrial” e será “direcionada para o Data Center” que a empresa Start Campus está a desenvolver em Sines, pode ler-se. Segundo os promotores, a ligação do parque eólico ao Data Center Sines 4.0 “poderá passar por um cenário em alta tensão, 60kV (quilovolts), ou em muito alta tensão, 150kV ou 400 kV”.

“No caso da ligação se processar em alta tensão ou em muito alta tensão (150kV)”, poder-se-á optar pela “via aérea, entre a subestação do parque eólico e a subestação do Data Center em Sines”, pode ler-se. Já a opção em muito alta tensão de 400kV apenas se concretizará “através da ligação à subestação da REN Sines Sul”, é referido no documento. Conforme a proposta de definição de âmbito, o projeto poderá evitar a emissão de cerca de 41.345 toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano.

Segundo o Participa, a consulta pública iniciou-se no dia 29 de julho e conta já com 100 participações.

Esta fase de definição de âmbito é preliminar e obrigatória à avaliação de impacte ambiental para projetos desta natureza e dimensão, seguindo-se, mais tarde, nova consulta pública. Segundo o documento, a área de estudo do parque não interfere diretamente com áreas classificadas como sensíveis, embora se encontre próxima de vários espaços protegidos e de elementos patrimoniais. A proposta identifica como questões mais relevantes os efeitos sobre a fauna, sobretudo o risco de colisão de aves e morcegos com os aerogeradores. Segundo o promotor, a obra poderá ter um prazo de execução de 18 meses, seguindo-se uma fase de exploração estimada em 30 anos.