Caso Luís Neves

Procuradoria Europeia pede documentos à PJ sobre obras adjudicadas no tempo de Luís Neves

  • ECO
  • 21:56

A Procuradoria Europeia pediu à PJ vários documentos sobre os contratos de obras adjudicadas Luís Neves desempenhava as funções de diretor nacional, avançou a CNN Portugal.

A Procuradoria Europeia terá pedido à Direção Nacional da Polícia Judiciária (PJ) um conjunto de documentos relacionados com os contratos de obras adjudicadas à Construbarcelos quando o atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, desempenhava as funções de diretor nacional da PJ, avançou esta segunda-feira à noite a CNN Portugal. O organismo europeu também terá convocado e reunido com o atual diretor da PJ, Carlos Cabreiro.

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Paralelamente à investigação em curso do Ministério Público, relacionada com o atrelado que tinha sido apreendido pela PJ e que foi encontrado à guarda da Construbarcelos, este “processo de averiguação” da Procuradoria Europeia — uma espécie de averiguação preventiva, segundo explica o canal — estará a verificar os contratos da PJ para aferir eventuais indícios de crimes de fraude e de corrupção.

Dada a natureza deste organismo europeu, as diligências estarão relacionadas com a utilização de fundos europeus, seja pelas adjudicações já conhecidas com a Construbarcelos ou outras, uma vez que a PJ tem em curso vários projetos financiados por fundos comunitários.

À CNN Portugal, fonte oficial da Procuradoria Europeia não confirmou nem desmentiu a informação, referindo apenas que “não comenta as investigações em curso” nem “confirma publicamente” em que casos está a trabalhar, “para não pôr em perigo os possíveis procedimentos em curso e o seu resultado”. “Sempre que pudermos dizer alguma coisa sobre uma das nossas investigações, fá-lo-emos de forma proativa”, referem.

Já o ministro Luís Neves mostrou-se “inteiramente disponível” para colaborar com as autoridades e prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados. “Todas as averiguações, investigações, inspeções ou audições, são sempre de saudar, porque relevantes para o esclarecimento da verdade”, disse. Contactada pela estação televisiva, fonte oficial da PJ indicou não ter “qualquer comentário a fazer sobre as questões colocadas”.

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