Rock ‘n’ Law regressa a 1 de outubro para ajudar vítimas das tempestades
A 16.ª edição do Rock ‘n’ Law já tem uma nova data, dia 1 de outubro. O evento de música e solidariedade do setor da advocacia em Portugal vai apoiar as vítimas das tempestades.
Após ter sido adiada em junho, a 16.ª edição do Rock ‘n’ Law já tem uma nova data, dia 1 de outubro. O evento de música e solidariedade do setor da advocacia em Portugal decorrerá no Lust in Rio, em Lisboa.
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A edição deste ano vai angariar donativos para ajudar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, através do projeto “Recuperar a nossa casa (Quartel)”, na sequência dos danos sofridos nas suas instalações e viaturas durante a depressão Kristin.
O apoio ajudará na reconstrução das infraestruturas e a reparação das viaturas danificadas, como restauro do telhado e reparação estrutural do quartel, incluindo a substituição e colocação dos portões danificados.
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1948, contando atualmente com mais de 75 anos de atividade. Presta serviços de socorro e assistência em situações de emergência, incluindo incêndios, acidentes e catástrofes naturais, no âmbito da Saúde e Proteção Civil, desenvolvendo também ações de prevenção e sensibilização da comunidade. Dispõe de 29 colaboradores remunerados e 65 voluntários e, no decorrer da tempestade Kristin sofreu danos nas instalações e viaturas, condicionando a capacidade operacional.
A 16.ª edição contará com um novo formato em modo sunset, 11 bandas constituídas por advogados e ainda um DJ, reunindo sociedades de advogados, empresas e sociedade civil em torno de uma causa comum.
As sociedades promotoras são a Abreu Advogados CMS Portugal Cuatrecasas DLA Piper ABBC, Eversheds Sutherland, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Linklaters, Morais Leitão, PLMJ, SRS Legal, Sérvulo & Associados, Uría Menéndez e Vieira de Almeida.
O Rock ‘n’ Law é uma iniciativa solidária que, ao longo das últimas 15 edições, já angariou mais de 986 mil euros e apoiou 23 projetos de solidariedade social, através de um evento anual de música e solidariedade promovido por sociedades de advogados e que move a sociedade civil e as empresas.
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