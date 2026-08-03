Rock ‘n’ Law regressa a 1 de outubro para ajudar vítimas das tempestades

Após ter sido adiada em junho, a 16.ª edição do Rock ‘n’ Law já tem uma nova data, dia 1 de outubro. O evento de música e solidariedade do setor da advocacia em Portugal decorrerá no Lust in Rio, em Lisboa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A edição deste ano vai angariar donativos para ajudar a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, através do projeto “Recuperar a nossa casa (Quartel)”, na sequência dos danos sofridos nas suas instalações e viaturas durante a depressão Kristin.

O apoio ajudará na reconstrução das infraestruturas e a reparação das viaturas danificadas, como restauro do telhado e reparação estrutural do quartel, incluindo a substituição e colocação dos portões danificados.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1948, contando atualmente com mais de 75 anos de atividade. Presta serviços de socorro e assistência em situações de emergência, incluindo incêndios, acidentes e catástrofes naturais, no âmbito da Saúde e Proteção Civil, desenvolvendo também ações de prevenção e sensibilização da comunidade. Dispõe de 29 colaboradores remunerados e 65 voluntários e, no decorrer da tempestade Kristin sofreu danos nas instalações e viaturas, condicionando a capacidade operacional.

A 16.ª edição contará com um novo formato em modo sunset, 11 bandas constituídas por advogados e ainda um DJ, reunindo sociedades de advogados, empresas e sociedade civil em torno de uma causa comum.

As sociedades promotoras são a Abreu Advogados CMS Portugal Cuatrecasas DLA Piper ABBC, Eversheds Sutherland, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Linklaters, Morais Leitão, PLMJ, SRS Legal, Sérvulo & Associados, Uría Menéndez e Vieira de Almeida.

O Rock ‘n’ Law é uma iniciativa solidária que, ao longo das últimas 15 edições, já angariou mais de 986 mil euros e apoiou 23 projetos de solidariedade social, através de um evento anual de música e solidariedade promovido por sociedades de advogados e que move a sociedade civil e as empresas.